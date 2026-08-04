Máy bay chở khách nội địa đầu tiên của Nga hoàn tất chuyến bay thử nghiệm

Nga đã tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược tự chủ ngành hàng không khi ngày 3/8 hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc MS-21-310 sản xuất hàng loạt, dòng máy bay chở khách được nội địa hóa hoàn toàn đầu tiên của nước này.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chuyến bay kéo dài 1 giờ 23 phút, đạt độ cao 6.000 m và tốc độ tối đa 600 km/giờ. Phi hành đoàn do Anh hùng Nga Roman Taskayev chỉ huy, cùng các phi công thử nghiệm Sergei Mikhailyuk, Andrei Voropayev và kỹ sư thử nghiệm Nikolai Fonurin.



Theo Tập đoàn Hàng không Thống nhất (UAC, thuộc Rostec), toàn bộ các hạng mục kỹ thuật đều diễn ra đúng kế hoạch. Cơ trưởng Roman Taskayev cho biết chiếc máy bay hoạt động ổn định và hoàn thành đầy đủ chương trình bay thử.

Trong chuyến thăm Nhà máy Sản xuất máy bay Irkutsk cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp lên mẫu MS-21 và đánh giá đây là minh chứng cho khả năng tự chủ hoàn toàn của Nga trong lĩnh vực chế tạo máy bay.



Giám đốc điều hành UAC Vadim Badekha cho biết nhà máy đã sẵn sàng sản xuất lô 18 chiếc MS-21 đầu tiên. Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov cho biết chương trình bay thử dự kiến hoàn tất trong quý I/2027, trước khi máy bay được cấp chứng nhận vào cuối năm 2027.



MS-21 có tầm bay tối đa 3.830 km, chở 175 hành khách với phi hành đoàn hai người và trọng lượng cất cánh tối đa 85 tấn. Máy bay sử dụng động cơ PD-14 do Nga tự phát triển.

Theo Rostec, động cơ PD-14 giúp giảm 14-17% chi phí vận hành và giảm 15-20% chi phí vòng đời so với các mẫu máy bay cùng phân khúc của nước ngoài.



Ngoài việc được nội địa hóa hoàn toàn, MS-21 còn được đánh giá có nhiều ưu thế kỹ thuật. Thân máy bay rộng hơn các dòng Boeing 737 và Airbus A320, giúp khoang hành khách thoải mái hơn với lối đi rộng, khoang chứa hành lý lớn và cửa sổ có kích thước lớn hơn. Máy bay cũng sử dụng nhiều vật liệu composite, đặc biệt ở phần cánh, góp phần giảm trọng lượng và nâng cao hiệu quả khai thác.



Theo kế hoạch của UAC, sản lượng MS-21 sẽ tăng dần lên 36 chiếc mỗi năm vào năm 2032. Dòng máy bay này được kỳ vọng sẽ thay thế các mẫu Tu-154 và Tu-204 trên thị trường nội địa Nga, đồng thời trở thành phương án thay thế cho các dòng máy bay chở khách do nước ngoài sản xuất./.

Nga cho bay thử mẫu máy bay MC-21 hoàn toàn “nội địa hóa” Chuyến bay thử nghiệm các hệ thống trên khoang và động cơ tuốc-bin phản lực PD-14 do Nga sản xuất, thay vì các mẫu thử trước đó kết hợp linh kiện trong nước và nhập khẩu.