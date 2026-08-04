APEC 2027: Chi tiết tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên tại Phú Quốc dần thành hình

Tuyến tàu điện nhẹ dài gần 18km với 6 nhà ga kết nối sân bay Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị APEC, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027, mở ra diện mạo hạ tầng giao thông hiện đại của đảo Ngọc.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc có chiều dài gần 18km, gồm 6 nhà ga, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (Diễn đàn APEC) cùng khu vực Nam đảo. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BOT và dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển xuống khoảng 20 phút, tuyến LRT còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong dịp Hội nghị APEC 2027./.