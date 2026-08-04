Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 29/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin, tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế; lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng.
Tin cùng chuyên mục
Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Bộ Chính trị quyết định phân công, kiện toàn Ban Chỉ đạo TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm 31 đồng chí, trong đó Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban.
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Ngoại giao văn hóa là một nội dung hết sức quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam với thế giới và với từng nước cụ thể, trong đó bao gồm cả Liên bang Nga.
Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Ngày làm việc thứ hai tập trung vào Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.
Ba Bộ tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn mới
Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an họp trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, thống nhất tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.
Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3.
Quy định mới về phối hợp giám sát thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết quy định việc phối hợp giám sát thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với cơ quan lập pháp của quốc gia đối tác.
Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Tuyên Quang
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Tuyên Quang.
Ba Bộ Quốc phòng, Công an và Ngoại giao tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong giai đoạn mới
Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, thống nhất tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Cả nước đã giảm hơn 46% số lượng thôn, tổ dân phố
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078, giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%.
Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8/2026.
Cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng thực chất
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quá trình xây dựng chính sách cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần có sự tham vấn đầy đủ ý kiến của doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động trực tiếp.
Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Nguyễn Tiến Hải
Theo kết quả bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Nguyễn Tiến Hải, có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành; 1 đại biểu không biểu quyết.
Nghị quyết Trung ương 3: Đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng
Nghị quyết Trung ương 3 đề ra mô hình phát triển mới dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực cao.
Quy định 207-QĐ/TW: Thước đo mới về trách nhiệm nêu gương của đảng viên
Quy định số 207-QĐ/TW nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong sử dụng mạng xã hội, đấu tranh chống tiêu cực, xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh.
Hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Quy định số 207 không chỉ đặt ra yêu cầu đối với từng cán bộ, đảng viên mà còn đặt ra trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng môi trường làm việc liêm chính, minh bạch.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026
Chiều 3/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 về các nội dung gồm tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Tác phẩm điện ảnh “Mưa đỏ” và hành trình gắn kết chiến lược Việt-Lào
Nhân kỷ niệm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt-Lào và Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã chiếu bộ phim “Mưa đỏ” nhằm thúc đẩy quan hệ Việt-Lào và giáo dục lòng yêu nước.
Chủ tịch Quốc hội: Không để thể chế trở thành điểm nghẽn của phát triển
Khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện pháp luật, khơi thông nguồn lực để không bỏ lỡ thời cơ phát triển đất nước.
'Đảng Cộng sản Việt Nam có năng lực hoạch định chiến lược để phòng ngừa rủi ro từ sớm'
Theo GS-TS Thành Hán Bình, Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức rõ các nguy cơ mới và đề xuất phương án chủ động ứng phó cũng như phòng ngừa thay vì chỉ hành động mang tính đối phó.
Lấy chất lượng, hiệu quả thực thi làm thước đo của hoạt động lập pháp
Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật và xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền.
Khai thác hiệu quả tài nguyên, giữ vững chủ quyền quốc gia
Sáng 3/8, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân...
Thể chế - "chìa khóa" quan trọng nhất để mở ra không gian phát triển mới
Đột phá thể chế là câu chuyện của riêng bộ máy nhà nước, là điều kiện tiên quyết để mọi tiềm năng khác như con người, tài nguyên, vị trí địa kinh tế được chuyển hóa trọn vẹn thành năng lực phát triển.
Cải cách thủ tục hải quan gắn với chuyển đổi số và quản lý rủi ro
Kỳ họp bất thường của Quốc hội bàn về sửa đổi luật hải quan, cắt giảm ngành nghề kinh doanh điều kiện, thúc đẩy chuyển đổi số và quản lý rủi ro trong hải quan.
Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp, nhấn mạnh công tác lập pháp, phát triển bền vững và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ “điểm nghẽn,” tạo động lực phát triển đất nước
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, không chỉ khẳng định tinh thần đổi mới mà còn cho thấy một Quốc hội hành động, luôn đồng hành cùng hệ thống chính trị.
Hà Nội: Xây dựng 'đường găng' của mô hình xã xã hội chủ nghĩa tại Thư Lâm
Để vượt qua “đường găng,” Thư Lâm cần chủ động đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ; xác định đúng thứ tự ưu tiên đối với các dự án hạ tầng; kịp thời kiến nghị tháo gỡ vấn đề vượt thẩm quyền.
Không để thể chế là điểm nghẽn với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong thể chế, thực thi các chủ trương của Đảng.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc
Sáng 3/8/2026, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung; trong đó, xem xét, thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật.