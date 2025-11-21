Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh: Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo

Sáng 21/11, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức trọng thể phiên chính thức với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển,” với sự tham dự của 307 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Hà Tĩnh.

Dấu ấn nhiệm kỳ của sự bứt phá và lòng dân

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội lần thứ XVI. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XV; thẳng thắn chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm quý báu.

Ông Nguyễn Thành Đồng khẳng định: "Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sự hướng dẫn của Trung ương, công tác Mặt trận đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Hầu hết các chương trình, chỉ tiêu nhiệm vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức."

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI. (Ảnh: Hoàng Ngà)

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và mở rộng. Tinh thần “Đảng nói-dân tin, Mặt trận vận động-dân hưởng ứng” tiếp tục được khẳng định trong thực tiễn.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đa dạng, thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và đồng thuận xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của Nhân dân.

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” chương trình “xoá nhà tạm, nhà dột nát”… Chương trình xây dựng “Nhà văn hóa cộng đồng-Ngôi nhà trí tuệ” trở thành điển hình của cả nước.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức 782 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp kiểm tra 1.032 cuộc và thực hiện 656 cuộc phản biện xã hội. Những hoạt động này đã góp phần tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Nhấn mạnh bối cảnh và yêu cầu trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đại hội tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Ông đặc biệt lưu ý phương châm hành động xuyên suốt: “Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực.”

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Ngà)

"Mặt trận Tổ quốc phải thực sự là cầu nối tin cậy, bền vững giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc," Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Lâm cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận xã hội cao, khơi dậy khát vọng xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, cần chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tiên phong trong chuyển đổi số, triển khai hiệu quả “Cổng Mặt trận số” để tương tác nhanh chóng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển,” Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội xác định mục tiêu bao trùm là tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hiệp thương cử 118 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 12 đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã hiệp thương, cử ông Nguyễn Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh khóa XV tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng, tạo động lực khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

