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7 tháng năm 2026: 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

7 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

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7 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu vượt 85 tỷ USD.

(TTXVN/Vietnam+)
#hàng xuất khẩu #hàng điện tử
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