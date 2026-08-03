Tây Ninh đồng bộ giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng GRDP 10,47%

Ngày 3/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 10,47%, trong bối cảnh tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sau quý 2 với yêu cầu cao hơn, đặt ra áp lực lớn trong chỉ đạo, điều hành những tháng cuối năm.

Theo ông Lê Văn Hẳn, sau khi đánh giá tình hình thực hiện 7 tháng của năm và cập nhật các yếu tố tác động, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026, theo đó quý 3 phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10,38%, quý 4 đạt 11,11%, cả năm đạt 10,47%. Đây là mục tiêu cao trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy các động lực tăng trưởng, nhất là sản xuất công nghiệp, đầu tư công, thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh để hoàn thành mục tiêu đề ra, việc chỉ đạo, điều hành phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang quản lý, theo dõi và đánh giá bằng kết quả cụ thể. Các sở, ngành, địa phương phải xác định rõ từng động lực tăng trưởng, những lĩnh vực còn dư địa phát triển, đồng thời chủ động nhận diện khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý, không để ảnh hưởng đến mục tiêu chung của tỉnh.

Đồng thời, bám sát kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực; theo dõi sát diễn biến hằng tháng, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh giải pháp điều hành khi cần thiết. Định kỳ phải đánh giá cụ thể chỉ tiêu nào đạt, chỉ tiêu nào có nguy cơ không đạt, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, tuyệt đối không để đến cuối quý, cuối năm mới nhận diện khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Xác định đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu hết quý 3/2026 đạt tối thiểu 75%, quý 4 đạt tối thiểu 95% và cả năm hoàn thành 100% kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ rà soát toàn bộ danh mục dự án, phân loại rõ dự án đúng tiến độ, dự án chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý; trong đó kiên quyết điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực, xây dựng lộ trình cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp; gắn cải cách hành chính với nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển chính quyền số và cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân; thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, không để ảnh hưởng đến hình ảnh chính quyền và niềm tin của người dân.

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh Trương Văn Liếp cho biết trong 7 tháng của năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng trong tháng Bảy, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng gần 15%; tính chung 7 tháng, IIP tăng 15%, vượt kế hoạch năm.

Lũy kế 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,8%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 20,8 tỷ USD, tăng 16,1%.

Thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đạt khoảng 44.700 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 39,1% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 51% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh thu hút gần 500 doanh nghiệp thành lập mới; bồi thường, giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh, đã chi trả cho hơn 9.400 trường hợp với diện tích trên 1.250ha.

Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Liếp, tỉnh vẫn còn một số khó khăn như một bộ phận doanh nghiệp còn gặp nhiều trở ngại, số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động còn cao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đồng đều giữa các chủ đầu tư; việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ở một số lĩnh vực còn chậm. Một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh Dại, dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp; chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,47% năm 2026, Tây Ninh xác định tiếp tục tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra./.

Tây Ninh đón làn sóng chuyển dịch đầu tư công nghệ TENFY đang có kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất từ Singapore về Việt Nam, đồng thời tiếp tục tìm kiếm địa điểm phù hợp tại Long An trước đây (nay thuộc Tây Ninh) để nghiên cứu triển khai dự án mới.