MB chuẩn bị trả cổ tức cho cổ đông 15%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) thông báo ngày 12/8/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, đồng thời thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, MB sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 12.082 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025 của ngân hàng.

Bên cạnh đó, cùng ngày 12/8, MB cũng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm ra công chúng.

Theo phương án phát hành, ngân hàng sẽ chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến, MB sẽ thu về gần 8.055 tỷ đồng từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ gần 80.550 tỷ đồng lên hơn 100.687 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 20.137 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm, MB đạt 20.188 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 51,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 16.148 tỷ đồng, tăng 27,4%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng tăng 7,3% so với đầu năm, lên mức 1,73 triệu tỷ đồng. Với quy mô này, MB đang dẫn đầu nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh về quy mô tài sản và chỉ xếp sau nhóm Big4.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 1,26 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 13,2%, lên hơn 1,22 triệu tỷ đồng. Tổng huy động vốn đến cuối quý 2 đạt 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 963.815 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm./.

MB chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 10%, cổ đông sắp nhận hơn 8.000 tỷ đồng Ngân hàng Quân đội dự kiến chi hơn 8.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông vào tháng 7/2026, cùng kế hoạch phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu tăng vốn.