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TotalEnergies thâu tóm một phần mảng năng lượng tái tạo của Shell

Ngày 3/8, tập đoàn năng lượng khổng lồ TotalEnergies của Pháp thông báo đã ký thỏa thuận mua lại các doanh nghiệp năng lượng tái tạo trên đất liền của tập đoàn Shell tại châu Âu.

Bích Liên
Biển hiệu TotalEnergies. (Ảnh: TTXVN)
Biển hiệu TotalEnergies. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/8, tập đoàn năng lượng khổng lồ TotalEnergies của Pháp thông báo đã ký thỏa thuận mua lại các doanh nghiệp năng lượng tái tạo trên đất liền của tập đoàn Shell tại châu Âu, nhưng không tiết lộ số tiền.

Thỏa thuận liên quan đến khoảng 4 gigawatt điện năng sản xuất, chủ yếu là điện Mặt Trời và điện gió, đang hoạt động hoặc đang được xây dựng ở Italy và Hà Lan, cũng như các dự án năng lượng Mặt Trời, điện gió và lưu trữ pin ở Italy, Anh và Tây Ban Nha.

Việc mua lại các hoạt động của Shell sẽ thúc đẩy hoạt động năng lượng tái tạo của TotalEnergies tại châu Âu, nơi tập đoàn đã xây dựng hoặc đang cho triển khai các nhà máy sản xuất với tổng công suất gần 10 GW, bên cạnh khoảng 27 GW nữa sẽ được triển khai thêm.

Bên cạnh đó, TotalEnergies cũng thông báo đã "sang tay" một nửa số cổ phần trong danh mục tài sản rượu vang và năng lượng Mặt Trời ở Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Ba Lan cho công ty đầu tư KKR của Mỹ.

Thỏa thuận có tổng trị giá 1,8 tỷ euro (2,1 tỷ USD), liên quan đến khoảng 1,2 GW điện năng sản xuất.

Theo ông Stephane Michel, Chủ tịch phụ trách mảng khí đốt, năng lượng tái tạo và điện của TotalEnergies, 2 giao dịch trên cho phép tâp đoàn tối ưu hóa phân bổ vốn vào năng lượng tái tạo, trong khi vẫn tiếp tục triển khai chiến lược Năng lượng Tích hợp của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn năng lượng TotalEnergies #TotalEnergies #Năng lượng tái tạo
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