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Amazon lần đầu tiên đạt mức vốn hóa 3.000 tỷ USD nhờ làn sóng lạc quan mới về AI

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon lần đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 3/8, gia nhập nhóm doanh nghiệp có giá trị lớn nhất Phố Wall.

Minh Trang
Biểu tượng Amazon tại trung tâm phân phối của hãng ở North Las Vegas, Nevada, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Amazon tại trung tâm phân phối của hãng ở North Las Vegas, Nevada, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon lần đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 3/8, gia nhập nhóm doanh nghiệp có giá trị lớn nhất Phố Wall khi làn sóng lạc quan mới về trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đẩy cổ phiếu công nghệ lên các mức cao kỷ lục.

Phiên sáng ngày 3/8 (giờ Mỹ), tại thị trường New York, cổ phiếu Amazon có thời điểm tăng 3,1% lên 279 USD/cổ phiếu, mức cao nhất từ trước đến nay. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng 17,5%.

Đà tăng của cổ phiếu Amazon được thúc đẩy sau khi tập đoàn này công bố kết quả kinh doanh quý 2 vượt kỳ vọng của thị trường. Trong đó, doanh thu của mảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 42,2 tỷ USD - mức tăng trưởng nhanh nhất trong hơn bốn năm.

Amazon cũng nâng kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 lên 220 tỷ USD nhằm mở rộng hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.

Với cột mốc mới, Amazon đã gia nhập nhóm doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa từ 3.000 tỷ USD trở lên trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhóm này hiện gồm những "ông lớn" công nghệ dẫn đầu xu hướng đầu tư vào AI như Nvidia, Microsoft, Apple và Alphabet./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Amazon #Vốn hóa Amazon #Tập đoàn Amazon
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