Đà Nẵng hỗ trợ tiền và chỗ ở tạm cho người dân di dời khỏi các chung cư cũ

Theo Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ di dời nhà chung cư xuống cấp thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố đối với 3 chung cư: Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh.

Tổng số tiền hỗ trợ các hộ dân thuộc diện di dời là 36,3 tỷ đồng. Mức hỗ trợ kinh phí di dời là từ 7,5-10 triệu đồng mỗi hộ, đồng thời bổ sung khoản trợ cấp cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo.

Theo phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, địa điểm bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân thuộc diện di dời tại 3 khu chung cư nói trên là Khu ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng (tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh, phường Hải Vân).

Các hộ dân cũng có thể tự lựa chọn thuê nhà ở riêng tùy điều kiện, hoàn cảnh nhằm thuận tiện cho việc sinh hoạt, công việc và học tập của con cái. Thành phố sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng (tối đa 24 tháng) dành cho các hộ gia đình tự chọn hình thức thuê nhà này.

Việc di dời nhằm bảo đảm an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Tổng số hộ dân thuộc diện di dời tại 3 khu chung cư là 627 hộ; trong đó, Khu chung cư Thuận Phước 286 hộ, Khu chung cư Hòa Minh 285 hộ, Khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường 56 hộ. Phần lớn các hộ dân này là người đang thuê nhà theo hợp đồng hoặc văn bản bố trí sử dụng nhà ở thuộc tài sản công.

Trước đó, như tin đã đưa, thành phố Đà Nẵng ra quyết định thu hồi 280 căn hộ thuộc tài sản công tại 3 khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng: Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh để giải tỏa, phá dỡ.

Hầu hết các hộ dân đều mong muốn được sớm chuyển đến nơi ở mới khang trang, an toàn hơn nên đều ủng hộ việc di dời. Bên cạnh đó, các hộ dân mong thành phố sớm có phương án hỗ trợ di dời, bảo đảm chỗ ở an toàn và ổn định cuộc sống bà con.../.

Đà Nẵng lên phương án tái định cư cho hộ dân di dời khỏi chung cư xuống cấp Đà Nẵng đề xuất phương án tái định cư cho cư dân chung cư cũ bằng thuê hoặc mua nhà xã hội, cùng các dự án cải tạo, hỗ trợ tạm thời hiệu quả.