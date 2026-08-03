Cổ phiếu công nghệ giảm sâu: Định giá lại hay cơ hội tích lũy?

Đà giảm mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ thời gian qua phản ánh quá trình thị trường định giá lại sau giai đoạn tăng nóng.

Dù vậy, với nền tảng kinh doanh ổn định và những động lực tăng trưởng mới, ngành công nghệ Việt Nam vẫn được kỳ vọng bước vào giai đoạn phân hóa theo chất lượng doanh nghiệp.

Thị trường đang định giá lại nhóm công nghệ

Làn sóng bán tháo của nhóm cổ phiếu công nghệ đang có xu hướng lan rộng trên thị trường toàn cầu, khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của nhóm dịch vụ công nghệ thông tin.

Sự phát triển nhanh của các công nghệ AI cùng những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng làm gia tăng lo ngại mô hình gia công phần mềm truyền thống sẽ chịu nhiều sức ép hơn trong những năm tới.

Trong báo cáo ngành công nghệ thông tin mới đây, các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, tâm lý thận trọng gia tăng sau khi Anthropic ra mắt nền tảng Agentic AI Claude Cowork và Accenture - doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất thế giới - công bố mức tăng trưởng doanh thu thấp hơn kỳ vọng; đồng thời đưa ra kế hoạch tăng trưởng cho năm 2026 khá thận trọng.

Bên cạnh đó, dòng vốn quốc tế cũng có xu hướng dịch chuyển sang các cơ hội mới như các thương vụ IPO của những doanh nghiệp AI lớn, khiến nhóm cổ phiếu dịch vụ công nghệ thông tin tiếp tục chịu áp lực.

Diễn biến này cũng nhanh chóng lan sang thị trường Việt Nam. Trong tháng 7/2026, nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn mặt bằng chung khi VN-Index giảm hơn 6,6%, trong khi ITD giảm hơn 10,6%, FOX giảm gần 15% và VGI giảm hơn 8%.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 7, nhiều cổ phiếu đầu ngành cũng ghi nhận mức giảm sâu, như FPT mất gần 30% giá trị, CMG giảm hơn 25% và ELC giảm trên 39%.

Theo MBS, việc nhóm cổ phiếu công nghệ bị định giá lại là diễn biến có cơ sở. Trong nhiều năm, các doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin được thị trường chấp nhận giao dịch ở mức P/E (chỉ số lợi nhuận trên một cổ phiếu) cao nhờ tốc độ tăng trưởng vượt trội. Khi tăng trưởng doanh thu có dấu hiệu chậm lại, mặt bằng định giá cũng được điều chỉnh về mức hợp lý hơn.

Tuy nhiên, diễn biến của thị giá chưa phản ánh đầy đủ bức tranh hoạt động của doanh nghiệp. Theo báo cáo ngành công nghệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của phần lớn doanh nghiệp công nghệ vẫn duy trì tích cực.

Ở nhóm viễn thông, VGI, FOX và CTR tiếp tục là những điểm sáng khi duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ nhu cầu viễn thông, mở rộng hạ tầng số và hoạt động kinh doanh ổn định.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin có sự phân hóa rõ nét hơn. ICT và ELC ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý II, ITD phục hồi doanh thu sau giai đoạn khó khăn, còn CMG có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Đối với FPT, kết quả hợp nhất chịu ảnh hưởng từ việc thay đổi phạm vi hợp nhất FPT Telecom. Tuy nhiên, nếu chỉ xét mảng công nghệ cốt lõi, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sáu tháng đầu năm vẫn tăng lần lượt 12,6% và 14,1%, chủ yếu nhờ nhu cầu dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, cùng các dự án chuyển đổi số quy mô lớn.

Các chuyên gia của Mirae Asset Việt Nam cho rằng, sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của nhiều doanh nghiệp công nghệ đã trở nên hấp dẫn hơn.

Chỉ số P/E của nhóm ICT hiện thấp hơn mức trung bình ba năm gần nhất, trong khi MBS cũng cho biết nhiều doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin đang giao dịch quanh vùng định giá thấp nhất trong khoảng 5 năm.

Đáng chú ý, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp đầu ngành vẫn được duy trì. FPT, FOX và CTR tiếp tục giữ ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) trên 27%, trong khi VGI, ICT và ELC cũng ghi nhận xu hướng cải thiện hiệu quả sinh lời. Điều này cho thấy quá trình điều chỉnh vừa qua chủ yếu phản ánh việc thị trường đánh giá lại kỳ vọng tăng trưởng, thay vì sự suy yếu trong nền tảng hoạt động của doanh nghiệp.

Động lực tăng trưởng dịch chuyển sang các lĩnh vực giá trị cao

Nếu nhịp điều chỉnh của cổ phiếu phản ánh quá trình thị trường định giá lại nhóm công nghệ, thì ở góc độ ngành, triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Động lực tăng trưởng đang dịch chuyển từ mô hình gia công dịch vụ truyền thống sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như chuyển đổi số, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và các giải pháp công nghệ.

Theo MBS, ngành dịch vụ công nghệ thông tin thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi khi mô hình tăng trưởng truyền thống dựa trên gia công phần mềm dần bộc lộ giới hạn.

Các doanh nghiệp không còn cạnh tranh chủ yếu bằng quy mô nhân sự mà chuyển sang cung cấp các giải pháp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn. Điều này đồng nghĩa cơ hội tăng trưởng sẽ tập trung vào những doanh nghiệp có năng lực đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm và cung cấp giải pháp tổng thể, thay vì chỉ dựa vào mô hình gia công dịch vụ truyền thống.

Đối với Việt Nam, triển vọng của ngành không chỉ đến từ xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin mà còn được hỗ trợ bởi quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Theo Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu của HSBC, thị phần thương mại toàn cầu của Việt Nam trong nhóm thiết bị liên quan đến AI đã tăng từ 1,2% năm 2015 lên 12,4% vào năm 2025, mức tăng mạnh nhất thế giới đối với một nền kinh tế trong giai đoạn này. Xu hướng này cho thấy Việt Nam đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị công nghệ, từ sản xuất điện tử đến phát triển hạ tầng số.

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cho rằng với lực lượng lao động trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ cao và hệ sinh thái doanh nghiệp đang phát triển nhanh, Việt Nam có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Theo ông Tim Evans, những nền kinh tế hưởng lợi nhiều nhất sẽ là những quốc gia vừa tham gia sản xuất phần cứng, vừa phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất.

Nếu chuyển hóa được lợi thế sản xuất thành một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, động lực tăng trưởng sẽ không chỉ đến từ xuất khẩu mà còn lan tỏa sang khu vực sản xuất và dịch vụ trong nước.

Song song với đó, làn sóng đầu tư vào hạ tầng số cũng đang tăng tốc. Theo Mirae Asset Việt Nam, Việt Nam đang nổi lên là điểm đến mới của các dự án trung tâm dữ liệu (Data Center) tại châu Á nhờ tốc độ phát triển kinh tế số, chi phí đầu tư cạnh tranh và vị trí địa lý thuận lợi.

Hàng loạt dự án quy mô lớn đã được công bố như Hyperscale Data Center của Kinh Bắc và AIC, CMC Hyperscale hợp tác với Samsung, trung tâm dữ liệu của VNG hợp tác với ST Telemedia hay đề xuất dự án trung tâm dữ liệu trị giá 2 tỷ USD giữa G42, FPT và VinaCapital.

Theo Cushman & Wakefield, chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi tỷ suất sinh lời trên chi phí đầu tư chỉ đứng sau Singapore.

Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, thị trường vẫn cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng điện, chi phí vận hành và khung pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của các dự án quy mô lớn.

Các chuyên gia cho rằng sau khi mặt bằng định giá đã trở về vùng hợp lý hơn, dư địa mở rộng định giá của nhóm công nghệ trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận, đặc biệt ở các mảng chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu, dịch vụ quản trị công nghệ thông tin và các ứng dụng công nghệ mới.

Điều đó cũng đồng nghĩa chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ngành sẽ không còn là câu chuyện của kỳ vọng, mà là năng lực chuyển hóa xu hướng công nghệ thành doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp./.

Chứng khoán hồi phục gần 3%, thị trường kỳ vọng khởi sắc trong tháng Tám VN-Index tăng gần 3% sau chuỗi bốn tuần giảm, nhờ kết quả kinh doanh quý 2 tích cực và định giá hấp dẫn hơn, song áp lực bán ròng của khối ngoại cùng rủi ro từ chính sách tiền tệ vẫn hiện hữu.