Chứng khoán hồi phục gần 3%, thị trường kỳ vọng khởi sắc trong tháng Tám

Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng Bảy, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận tuần hồi phục đầu tiên với mức tăng gần 3%.

Cùng với kết quả kinh doanh quý II tích cực và mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn, nhiều công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ có diễn biến tích cực trong tháng Tám. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại cùng những biến động từ chính sách tiền tệ toàn cầu vẫn là các yếu tố cần theo dõi.

Thị trường hồi phục sau chuỗi giảm sâu

Khép lại tuần giao dịch từ ngày 27-31/7, VN-Index dừng tại 1.735,78 điểm, tăng 49,67 điểm, tương đương 2,95% so với tuần trước, chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp. Theo thống kê của StockQ, chứng khoán Việt Nam nằm trong nhóm bốn thị trường tăng mạnh nhất thế giới trong tuần qua.

Diễn biến hồi phục diễn ra sau khi chỉ số mở đầu tuần bằng một phiên giảm hơn 17 điểm. Lực cầu bắt đáy nhanh chóng xuất hiện giúp VN-Index liên tiếp có ba phiên tăng mạnh; trong đó, phiên 30/7 ghi nhận mức tăng gần 40 điểm với toàn bộ 21 nhóm ngành tăng giá.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã quay trở lại trong phiên cuối tuần khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.750 điểm.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin, sau giai đoạn giảm điểm kéo dài, VN-Index đã có tuần tăng trở lại đầu tiên. Chỉ số này được hỗ trợ khi lùi về vùng giá mà nhiều chuyên gia kỹ thuật cho là có thể giúp thị trường ổn định.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu đã giảm xuống mức được đánh giá là hấp dẫn hơn, tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại và thị trường dần tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới.

Dù vậy, chất lượng của nhịp hồi vẫn cần được kiểm chứng khi thanh khoản chưa thực sự cải thiện.

Khối lượng giao dịch bình quân trên HOSE đạt khoảng 726 triệu cổ phiếu mỗi phiên, giảm hơn 10% so với tuần trước; giá trị giao dịch bình quân khoảng 17.500 tỷ đồng, thấp hơn gần 13%. Khối lượng khớp lệnh cũng thấp hơn khoảng 6,4% so với mức bình quân 20 tuần.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Đà tăng của thị trường vẫn chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn; trong đó, VHM là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với hơn 16 điểm, tiếp theo là các cổ phiếu ngân hàng quốc doanh như VCB, BID và CTG. Các mã VIC, VPL, HPG, FPT, MCH và VRE cũng góp phần duy trì đà hồi phục của chỉ số.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, nhịp phục hồi của thị trường được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý II tích cực, khi hơn 670 doanh nghiệp niêm yết ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 25,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cùng giữ nguyên lãi suất đã góp phần giảm áp lực tỷ giá và tạo tâm lý ổn định hơn cho các thị trường tài chính.

Ngoài ra, lực cầu bắt đáy gia tăng sau khi nhiều cổ phiếu điều chỉnh sâu trong tháng Bảy cũng tạo động lực giúp VN-Index phục hồi.

Báo cáo của Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cũng cho thấy sau khi VN-Index giảm gần 7% trong tháng Bảy, định giá thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn khi hệ số P/E (giá trên lợi nhuận một cổ phiếu) lùi về khoảng 12,9-13 lần.

Trong khi đó, Công ty cổ phiếu Chứng khoán MB (MBS) ước tính P/E dự phóng của thị trường chỉ còn khoảng 11,8 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm.

Theo MBS, nếu loại trừ tác động của nhóm cổ phiếu Vingroup từ đầu năm 2025, mặt bằng định giá hiện nay tương đương vùng VN-Index khoảng 1.288 điểm, cho thấy nhiều cổ phiếu đã trở về vùng giá hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh.

Mặc dù thị trường hồi phục, dòng tiền vẫn chưa lan tỏa rộng. Theo Pinetree, dòng tiền chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, trong khi nhiều cổ phiếu thiếu yếu tố hỗ trợ vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ của thị trường khi bán ròng khoảng 2.554 tỷ đồng trong tuần, dù giá trị bán đã giảm hơn 30% so với tuần trước. Dòng vốn ngoại tập trung mua ròng các cổ phiếu như VIC, VNM, HPG, FPT và VCB, trong khi bán mạnh VHM, TCB, VPB, VIX và ACB.

Theo thống kê của VFS, trong tháng Bảy, khối ngoại vẫn có xu hướng mua ròng chọn lọc ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, MCH, MWG, HDB, LPB và BMP, trong khi áp lực bán tập trung ở nhóm bất động sản và ngân hàng.

Dữ liệu của FiinGroup cũng cho thấy ngay từ tháng Sáu, nhiều quỹ đầu tư đã bắt đầu quay trở lại giải ngân sau giai đoạn tăng tỷ trọng tiền mặt. Nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm đến của dòng vốn khi ACB, OCB, BID và VCB được nhiều quỹ mua ròng.

Các công ty chứng khoán đều đánh giá tháng Tám có nhiều yếu tố hỗ trợ hơn so với tháng trước. Theo MBS, xác suất thị trường tăng điểm trong tháng Tám khoảng 80%. Trong sáu năm gần nhất, VN-Index đều tăng trong tháng Tám với mức tăng bình quân khoảng 3,9%.

Ngoài yếu tố mùa vụ, thị trường còn được hỗ trợ bởi kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI với nhiều dự án luật liên quan đến đất đai và bất động sản; việc FTSE Russell công bố danh mục cổ phiếu trước kỳ nâng hạng vào ngày 21/8; cùng kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ giảm bán ròng.

Trong khi đó, VFS cho rằng kịch bản có xác suất cao hơn là VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.680-1.780 điểm với xu hướng phân hóa rõ giữa các nhóm cổ phiếu. Kết quả kinh doanh doanh nghiệp và diễn biến của dòng tiền sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) nhận định, VN-Index vẫn đang trong pha hồi phục kỹ thuật. Vùng 1.750-1.770 điểm là kháng cự quan trọng, trong khi khu vực 1.700-1.720 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần.

CSI cũng cho rằng sau khi đã chốt lời một phần danh mục tại vùng 1.760 điểm, nhà đầu tư nên chờ chỉ số kiểm định lại vùng 1.710-1.720 điểm trước khi gia tăng tỷ trọng, đồng thời duy trì tỷ lệ tiền mặt khoảng 20-30% nhằm kiểm soát rủi ro.

Bên cạnh những yếu tố tích cực, giới phân tích lưu ý thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ nhiều biến số bên ngoài. Khả năng Fed có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng Chín vẫn chưa được loại trừ khi có ba thành viên Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ nâng lãi suất.

Báo cáo việc làm của Mỹ, các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) và diễn biến căng thẳng tại Trung Đông sẽ tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.

Trong khi giới đầu tư trong nước theo dõi triển vọng hồi phục của VN-Index, thị trường chứng khoán thế giới cũng khép lại một tuần giao dịch nhiều biến động với sự đan xen giữa kỳ vọng từ kết quả kinh doanh doanh nghiệp và những lo ngại về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Phố Wall khép tuần tăng điểm nhờ kết quả kinh doanh của Amazon

Thị trường chứng khoán thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động bằng phiên tăng điểm cuối tuần ngày 31/7, khi kết quả kinh doanh khả quan của Amazon tiếp tục củng cố niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Hoạt động tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đà tăng này phần nào giúp thị trường lấy lại những gì đã mất sau cú bán tháo giữa tuần, do quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) làm dấy lên lo ngại ngân hàng này đang chậm chân trong cuộc chiến chống lạm phát.

Phiên giao dịch cuối tuần 31/7 chứng kiến diễn biến tích cực của các chỉ số chính trên thị trường Mỹ. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 7.489,72 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1% lên 25.373,85 điểm, còn chỉ số Dow Jones tăng 0,53% lên 52.485,03 điểm. Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,05%, trong khi Nasdaq tăng 1,59%.

Động lực lớn nhất của thị trường đến từ Amazon. Cổ phiếu của tập đoàn thương mại điện tử này tăng hơn 15% sau khi công bố mức tăng trưởng doanh thu theo quý mạnh nhất trong hơn 4 năm.

Kết quả kinh doanh của Amazon, nối tiếp báo cáo kinh doanh khả quan của Microsoft trước đó, đã giúp xoa dịu những lo ngại rằng các "ông lớn" công nghệ đang chi quá nhiều cho AI nhưng chưa mang lại hiệu quả tương xứng.

Ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management, nhận định rằng những lo ngại về việc Amazon đầu tư quá mức vào AI đã được giải tỏa sau báo cáo tài chính mới nhất của doanh nghiệp này.

Trái ngược với Amazon, cổ phiếu Apple giảm tới 7,4% sau khi hãng cảnh báo tình trạng hạn chế nguồn cung có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong thời gian tới. Diễn biến này khiến chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 vẫn giảm nhẹ, bất chấp đà tăng của nhiều cổ phiếu công nghệ khác.

Dù vậy, nhìn chung tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường trong tuần qua. Nhà đầu tư liên tục phải cân nhắc giữa những tín hiệu tích cực từ mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ với áp lực từ lãi suất, lợi suất trái phiếu tăng cao và những bất ổn địa chính trị.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong tuần diễn ra trong phiên 29/7, sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, dù có tới ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất.

Quyết định này khiến giới đầu tư lo ngại Fed chưa đủ quyết liệt trong việc kiểm soát lạm phát, kéo theo lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Dow Jones lao dốc hơn 1.150 điểm, S&P 500 mất 1,52% và Nasdaq giảm 1,74%.

Áp lực còn gia tăng khi giá dầu tăng trở lại do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, trong khi nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục bị bán mạnh vì những nghi ngờ về khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

Giới đầu tư hiện tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Sau cuộc họp trong tuần, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026 ở mức khoảng 65%, thấp hơn so với một tuần trước nhưng nhích lên so với phiên trước đó.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm tăng lên 4,28%, phản ánh kỳ vọng lãi suất vẫn sẽ duy trì ở mức cao.

Theo giới phân tích, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 cùng các tín hiệu mới về lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục là những yếu tố dẫn dắt thị trường trong thời gian tới./.

Thị trường phục hồi trong “nghi ngờ”: Điểm tựa nội lực và áp lực phân hóa Sự cộng hưởng từ kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng khả quan của các doanh nghiệp niêm yết và tín hiệu hạ nhiệt từ áp lực vĩ mô quốc tế, đã tạo điểm tựa tâm lý vững chắc cho nhà đầu tư.