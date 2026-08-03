VN-Index tăng hơn 27 điểm, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 1.000 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hồi phục trong phiên 3/8 khi VN-Index tăng hơn 27 điểm với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng mạnh trên sàn HOSE sau những phiên bán ròng trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 3/8, VN-Index tăng 27,06 điểm lên 1.763,84 điểm. HNX-Index tăng 8,03 điểm lên 279,28 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 533 mã tăng giá và 216 mã giảm giá. Trong rổ VN30, có 24 mã tăng, 1 mã giảm và 5 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 652 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 16.400 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 54 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 822 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, lực cầu tiếp tục chiếm ưu thế giúp các chỉ số duy trì đà tăng. Tuy nhiên, áp lực bán xuất hiện về cuối phiên khiến đà tăng của VN-Index thu hẹp phần nào. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và công nghệ đóng vai trò nâng đỡ thị trường, trong đó MBB, VCB, FPT và CTG đóng góp tích cực, giúp VN-Index tăng hơn 8,7 điểm.

Ở chiều ngược lại, VIC, MCH, VNM và VHM là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi hơn 2,97 điểm của chỉ số.



Trên sàn HNX, chỉ số cũng duy trì diễn biến tích cực với sự hỗ trợ của các cổ phiếu như THD tăng 9,94%, NVB tăng 1,75%, MBS tăng 2,78%, KSF tăng 0,64%.

Xét theo nhóm ngành, công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng với mức tăng 6,65%, nhờ đóng góp của FPT tăng 6,86%, CMG tăng 5,35% và ELC tăng 4,05%. Tiếp theo là nhóm dịch vụ truyền thông tăng 2,89% và tiện ích tăng 2,73%.

Một số cổ phiếu tăng tích cực gồm FOX tăng 4,07%, CTR tăng 3,34%, YEG tăng 2,56%, VNB tăng 3,1%, GAS tăng 3,79%, POW tăng 2,57%, REE tăng 4,09%.

Nhóm tài chính cũng ghi nhận diễn biến khả quan với VCB tăng 2,53%, CTG tăng 3,25%, TCB tăng 3,45% và BID tăng 0,66%. Trong khi đó, VBB giảm nhẹ 0,76%.

Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng thiết yếu là nhóm ngành duy nhất giảm điểm trong phiên, với áp lực bán tập trung tại MCH giảm 2,34%, VNM giảm 0,99% và QNS giảm 0,42%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng khi khối này quay lại mua ròng hơn 1.057 tỷ đồng trên sàn HOSE. Dòng tiền ngoại tập trung vào FPT với giá trị mua ròng 524,27 tỷ đồng, tiếp đến là HPG 283,36 tỷ đồng, VCB 136,38 tỷ đồng và MBB 89,42 tỷ đồng.



Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 18,93 tỷ đồng, chủ yếu tại IDC với 12,31 tỷ đồng, CEO 4,69 tỷ đồng, SHS 2,52 tỷ đồng và VC3 1,82 tỷ đồng.

Phiên tăng điểm cùng sự trở lại của dòng vốn ngoại cho thấy tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các ngành dẫn dắt tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của thị trường./.

Chứng khoán hồi phục gần 3%, thị trường kỳ vọng khởi sắc trong tháng Tám VN-Index tăng gần 3% sau chuỗi bốn tuần giảm, nhờ kết quả kinh doanh quý 2 tích cực và định giá hấp dẫn hơn, song áp lực bán ròng của khối ngoại cùng rủi ro từ chính sách tiền tệ vẫn hiện hữu.

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