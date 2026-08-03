Visa thúc đẩy hợp tác kiến tạo hạ tầng số cho Chính phủ số Việt Nam

Ngày 3/8, Visa tổ chức Diễn đàn Chính phủ số Visa 2026 với chủ đề "Kiến tạo Chính phủ số," quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và các chuyên gia để trao đổi các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực công.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đơn vị vận hành giao thông công cộng cùng nhiều đối tác trong hệ sinh thái. Các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò của hạ tầng số và thanh toán số an toàn trong nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa khu vực công, ngành tài chính và doanh nghiệp công nghệ.

Thông qua bộ giải pháp dành cho Chính phủ (Visa Government Solutions), Visa đồng hành cùng các cơ quan và tổ chức khu vực công trên toàn cầu trong hiện đại hóa hệ sinh thái thanh toán, tối ưu hoạt động thu - chi của Chính phủ, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Một thông điệp xuyên suốt tại Diễn đàn là Chính phủ số không chỉ dừng ở việc số hóa các quy trình hiện có. Thành công của quá trình chuyển đổi phụ thuộc vào việc xây dựng hạ tầng số tin cậy, có khả năng liên thông và phát triển các nền tảng tích hợp thanh toán nhằm mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dân, nâng cao hiệu quả thu các khoản thanh toán của Chính phủ, bảo đảm chi tiêu công an toàn và tăng cường niềm tin của xã hội.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nền kinh tế số, cơ hội không chỉ nằm ở việc số hóa giao dịch mà còn ở xây dựng các dịch vụ công liền mạch, an toàn và đáng tin cậy ngay từ giai đoạn thiết kế. Theo bà, thông qua hợp tác với các nhà hoạch định chính sách và các đối tác trong hệ sinh thái, Visa góp phần phát triển nền tảng số nhằm nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Bên cạnh những chia sẻ về định hướng phát triển, các chuyên gia Visa cũng mang đến nhiều kinh nghiệm quốc tế trong quá trình đổi mới khu vực công. Một trong những xu hướng nổi bật là phát triển hệ thống định danh số, ví công dân số và hạ tầng số công, tích hợp định danh, giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động thanh toán trong một hệ sinh thái thống nhất. Các giải pháp số cũng được đánh giá có thể hỗ trợ triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội thông qua cơ chế kiểm soát mục đích sử dụng và khả năng truy vết dòng tiền.

Robot AI góp phần giảm áp lực cho đội ngũ công chức ở khâu tư vấn ban đầu, tạo điều kiện để người dân làm quen với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực hiện dịch vụ công. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Diễn đàn cũng nhấn mạnh vai trò của các giải pháp mua sắm công và quản lý chi tiêu trên nền tảng số trong việc nâng cao tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính và tăng hiệu quả quản trị. Việc ứng dụng thẻ thanh toán cho các khoản chi công tác và thanh toán với nhà cung cấp, kết hợp các công cụ quản lý chi phí, góp phần đơn giản hóa quy trình, tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian thanh toán và nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công.

Đối với công tác thu ngân sách, các đại biểu cho rằng mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán an toàn trên đa kênh đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công. Trải nghiệm thanh toán số liền mạch giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng thanh toán các dịch vụ công như giao thông công cộng, thuế, phí và lệ phí, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả thu ngân sách.

Trong bối cảnh dịch vụ công ngày càng được số hóa, bảo mật tiếp tục được xác định là nền tảng của quá trình chuyển đổi. Các đại biểu trao đổi về vai trò của trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và phân tích rủi ro trong phát hiện, phòng chống gian lận. Những giải pháp như Featurespace ứng dụng AI được đánh giá có thể hỗ trợ phát hiện dấu hiệu bất thường theo thời gian thực, giảm thiểu rủi ro gian lận và ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa ngày càng tinh vi, đồng thời vẫn bảo đảm trải nghiệm thuận tiện cho người dân.

Những chia sẻ tại Diễn đàn Chính phủ số Visa 2026 cho thấy Chính phủ số không chỉ là quá trình hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tài chính toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thông qua việc kết nối khu vực công và khu vực tư, Diễn đàn hướng tới thúc đẩy các giải pháp hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng một hệ sinh thái số đồng bộ và bền vững tại Việt Nam./.

Ngân hàng Nhà nước triển khai kế hoạch 100 ngày về chuyển đổi số Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm về hạ tầng số, dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến và kinh tế số.