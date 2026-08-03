Thứ trưởng Bộ Tài chính nói về áp lực giá cả khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2026

Chiều 3/8, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi đã chia sẻ về các chính sách miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế xăng dầu, cùng nhiều loại phí và lệ phí nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khi thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026.

Chia sẻ với phóng viên báo chí về lo ngại tăng lương và áp lực lên giá cả, ông Chi cho hay: "Trước đây hầu như ai nghe cũng rất quen, đó là lương chưa tăng thì giá đã tăng." Tuy nhiên, những năm qua cũng có nhiều đợt tăng lương. Thực tế cho thấy tác động của tăng lương gần đây đã được xã hội đón nhận, nhìn nhận và xử lý một cách bình tĩnh và hiệu quả.

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước áp lực giá cả, ông Chi cho biết Bộ Tài chính đã nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp để áp dụng đến hết năm 2026.

Đơn cử như về thuế giá trị gia tăng (VAT), hiện nay chính sách đang giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng dịch vụ có mức thuế suất giá trị gia tăng 10% xuống còn 8%, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Về thuế sử dụng đất nông nghiệp, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2030. Về gia hạn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong năm 2026.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng đề cập đến việc tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm 46 khoản phí, lệ phí và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, có thể thấy rằng tác động mặt hàng này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của nền kinh tế và tác động đến giá cả.

Trước bối cảnh giá xăng, dầu trong nước tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân, ông Chi cho biết Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp về thuế đối với mặt hàng xăng, dầu để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể là giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu về 0% từ mồng 9/3/2026 đến hết ngày 30/9/2026; giảm các sắc thuế cấu thành trong giá xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% từ ngày 27/3 đến hết ngày 30/6/2026. Tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng và không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ đầu vào đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết 30/9/2026.

Ngoài ra, một chính sách tiếp theo là trong quá trình xảy ra xung đột ở Trung Đông, trước tình hình giá xăng dầu có biến động mạnh, Ngân sách Nhà nước đã ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu để sử dụng cho việc hỗ trợ giá đối với các mặt hàng xăng dầu để chúng ta bình ổn giá xăng dầu. Kết quả đã phát huy tác dụng rất tốt trong giai đoạn vừa qua.

Ngoài ra, ông Chi cho biết Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan xây dựng các phương án giá, phương án thuế, phí, lệ phí liên quan để ứng phó với các kịch bản nếu như có những biến động phức tạp và cần có giải pháp của Chính phủ nhằm giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát, bảo đảm các mục tiêu chung.

Chia sẻ thêm về nội dung trên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong - Người phát ngôn của Chính phủ, cho rằng nếu tăng lương được 1 mà tăng giá 2 thì không có nhiều ý nghĩa. Theo ông Phong, hiện tại chỉ số CPI đang là khoảng 4,38%, phải làm sao duy trì lạm phát CPI khoảng 4% theo mục tiêu đặt ra.

"Do đó, việc tăng lương cơ sở khoảng 8% từ 1/7 rất có ý nghĩa, tới đây theo lộ trình sẽ tiếp tục nghiên cứu," ông Phong nhấn mạnh.

Theo ông Phong, kết luận phiên họp Chính phủ chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính rà soát để có đề xuất sao cho miễn, giảm, kéo dài các thuế, phí. Bộ Tài chính cũng đã dự kiến tới đây tham mưu Chính phủ để đảm bảo ổn định giá cả. Như vậy, nhóm có lương và nhóm không có lương như nhân dân, lao động, hộ kinh doanh buôn bán, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi bằng chính sách miễn, giảm thuế, phí...

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong kỳ vọng với cách thức điều hành với giải pháp quyết liệt sẽ kiểm soát được lạm phát mức khoảng 4%./.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ 1/1/2027 và điều chỉnh địa bàn áp dụng Bộ Nội vụ lấy ý kiến dự thảo đề xuất tăng 7,8% tiền lương tối thiểu vùng, áp dụng từ ngày 1/1/2027 đồng thời điều chỉnh phân vùng địa bàn làm căn cứ tính lương tối thiểu tại một số địa phương.