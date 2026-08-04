UBS bị phạt 125 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền

Nhiều cơ quan quản lý của Mỹ ngày 3/8 đã công bố các khoản phạt đối với một chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn ngân hàng UBS do không tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền.

Theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, khoản phạt dân sự 125 triệu USD được áp dụng đối với UBS Financial Services Inc. - một công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản và môi giới, đồng thời là một trong những chi nhánh chủ chốt tại Mỹ của tập đoàn UBS Group AG.

Đây là mức phạt lớn nhất từng áp dụng đối với một công ty môi giới vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act) - luật nền tảng của Mỹ về phòng, chống rửa tiền cùng các loại hình tội phạm tài chính khác.

Trong thông báo, FinCEN đã xếp UBS vào danh sách “tái phạm” do không thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận dàn xếp năm 2018 liên quan đến các vi phạm tương tự.

Trong một thỏa thuận dàn xếp năm 2018, UBS đã phải nộp 14,5 triệu USD tiền phạt dân sự sau khi bị xác định không giám sát đầy đủ các giao dịch chuyển tiền bằng ngoại tệ do hệ thống giám sát tự động thiếu biện pháp kiểm soát hiệu quả.

FinCEN cho biết UBS đã không khắc phục vấn đề này, dẫn đến việc không giám sát hơn 50.000 giao dịch chuyển tiền bằng ngoại tệ với tổng giá trị vượt 10 tỷ USD.

UBS cũng không thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định đối với các khách hàng có mức độ rủi ro cao. Điều này khiến ngân hàng “không kịp thời báo cáo hàng trăm giao dịch đáng ngờ, do đó làm mất đi những thông tin quan trọng phục vụ công tác thực thi pháp luật.”

Giám đốc FinCEN Andrea Gacki nêu rõ: “Những tổ chức tái phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng đang đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống tài chính,” đặc biệt là các tổ chức để xảy ra tình trạng khách hàng và hoạt động có rủi ro cao xâm nhập hệ thống tài chính mà không có biện pháp kiểm soát hiệu quả.

FinCEN đã yêu cầu UBS phải phối hợp với một bên thứ ba tiến hành cuộc rà soát hồi tố (lookback audit), tức kiểm tra và đánh giá lại các giao dịch, dữ liệu hoặc hồ sơ đã thực hiện trước đó, nhằm xác định sai sót và rủi ro tồn đọng.

Ngoài FinCEN, các cơ quan khác của Mỹ cũng đang triển khai các biện pháp xử lý đối với chi nhánh của UBS.

Các cơ quan này gồm Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA).

Về phần mình, người phát ngôn của UBS khẳng định tập đoàn này đã hợp tác đầy đủ với các cơ quan quản lý của Mỹ và đã đầu tư đáng kể để khắc phục, củng cố chương trình phòng, chống rửa tiền theo các thông lệ hàng đầu của ngành./.

UBS: Người thân của các tỷ phú được thừa kế khối tài sản kỷ lục trong 1 năm Báo cáo của UBS cho thấy trong 12 tháng tính đến tháng 4/2025, 91 người đã trở thành tỷ phú nhờ thừa kế, tổng cộng nhận được 298 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2024.