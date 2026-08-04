Nhận định Philippines vs Thái Lan: Madam Pang treo thưởng tiền tỷ, "Voi chiến" quyết thắng

Lúc 20h00 ngày 4/8, Philippines đối đầu Thái Lan ở lượt 4 bảng B ASEAN Cup 2026, chủ nhà buộc phải có điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, còn "Voi chiến" thắng là giành vé bán kết sớm

Trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Thái Lan thuộc lượt trận thứ tư bảng B ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 4 tháng 8 trên sân vận động New Clark City Athletics. Đứng trước áp lực buộc phải có điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Carles Cuadrat dự kiến sẽ chủ động lùi sâu đội hình và giăng ra khối phòng ngự số đông kiên cường. Dù sở hữu lợi thế sân nhà cùng dàn trụ cột giàu thể chất như Jarvey Gayoso hay Daisuke Sato, hàng thủ bộc lộ nhiều khoảng trống của Philippines vẫn sẽ đối mặt với thử thách cực lớn.

Ở bên kia chiến tuyến, nhà đương kim vô địch Thái Lan bước vào trận đấu với tâm thế vô cùng tự tin sau hai chiến thắng tưng bừng trước đội tuyển Lào và đội tuyển Malaysia. Dưới sự chèo lái của huấn luyện viên Anthony Hudson, "Voi chiến" phô diễn lối chơi kiểm soát bóng áp đặt cực kỳ biến ảo, ghi tới 7 bàn thắng và giữ sạch lưới tuyệt đối. Sự cơ động của hàng tiền vệ cùng phong độ cao từ các chân sút trẻ như Yotsakon Burapha hay Teerasak Poeiphimai giúp đội khách hoàn toàn làm chủ nhịp độ trận đấu.

Sự chênh lệch về mặt đẳng cấp lẫn tính ổn định chiến thuật ở thời điểm hiện tại vẫn nghiêng hẳn về phía đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Philippines có thể sẽ gây ra đôi chút khó khăn ban đầu nhờ lối đá áp sát quyết liệt, nhưng bản lĩnh cùng chiều sâu lực lượng vượt trội sẽ giúp "Voi chiến" dần làm chủ thế trận. Thầy trò huấn luyện viên Anthony Hudson được dự đoán sẽ giành chiến thắng sát nút với tỷ số 2-1 để chính thức đoạt vé vào bán kết sớm trước một lượt trận./.

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