Kinh tế Việt Nam 7 tháng năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực

Kinh tế 7 tháng năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực như tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD...

Theo báo cáo Kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), kinh tế 7 tháng năm 2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực như tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1%, trong đó xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% và nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD tăng 34,8%.

Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế nhờ chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 13,9 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.../.