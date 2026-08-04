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Giá vàng ngày 4/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tại Việt Nam, sáng 4/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,5-141,0 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tính Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Vàng trang sức bày bán tại Công ty Vàng Bảo Tính Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Vào lúc 1 giờ sáng 4/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.030,34 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 8 khép lại phiên giao dịch với mức giảm 0,4%, xuống 4.090,50 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích của công ty môi giới Marex, cho biết giá vàng đã mắc kẹt trong biên độ giao dịch khoảng từ 4.000 USD-4.200 USD/ounce trong hơn một tháng qua. Việc giá năng lượng leo thang càng làm củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn để chống lạm phát. Điều này tiếp tục gây áp lực lên vàng - vốn là một tài sản không mang lãi suất.

Tại Việt Nam, sáng 4/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,5-141,0 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 4/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(Vietnam+)
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