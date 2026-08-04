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Giá vàng trong nước giảm, SJC giao dịch xuống ngưỡng 140 triệu đồng

Trong khi giá vàng thế giới đi ngang, thị trường vàng trong nước sáng nay giảm nhẹ. Giá vàng SJC giao dịch xuống mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hồng Kiều
Giá vàng SJC giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng SJC giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng trong nước sáng nay (4/8) đã giảm 500.000-1.000.0000 đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi tỷ giá USD tăng thêm 22 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua (3/8).

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 2 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa có biến động.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.058 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.380 đồng/USD, tăng 22 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.070-26.480 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.100-26.480 đồng/USD, cùng chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng Vietinbank, doanh nghiệp giao dịch ở mức 26.030-26.475 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 32 đồng/USD ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày 3/8. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.070-26.450 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày 3/8./.

(Vietnam+)
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