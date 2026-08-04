Giá vàng trong nước giảm, SJC giao dịch xuống ngưỡng 140 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (4/8) đã giảm 500.000-1.000.0000 đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi tỷ giá USD tăng thêm 22 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 140 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua (3/8).

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 2 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa có biến động.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.058 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.380 đồng/USD, tăng 22 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.070-26.480 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.100-26.480 đồng/USD, cùng chưa có biến động.

Về phía Ngân hàng Vietinbank, doanh nghiệp giao dịch ở mức 26.030-26.475 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 32 đồng/USD ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày 3/8. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.070-26.450 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày 3/8./.

Giá vàng trong nước đi ngang, SJC giao dịch ở ngưỡng 141 triệu đồng Sáng nay, giá vàng SJC giữ nguyên 137-141 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng đi ngang. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.