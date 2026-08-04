Thương mại điện tử xanh nâng tầm đặc sản Tây Ninh trên môi trường số

Trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, Tây Ninh đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ khi thương mại điện tử đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương.

Với những con số tăng trưởng ấn tượng cùng chiến lược bài bản đến năm 2030, Tây Ninh đang hiện thực hóa khát vọng đưa đặc sản địa phương vươn xa trên môi trường số.

Theo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, với vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, hoạt động thương mại điện tử năm 2025 và nửa đầu năm 2026 của Tây Ninh đã có sự bứt phá cả về doanh số trực tuyến lẫn quy mô thị trường.

Các chuyên gia nhận định Tây Ninh đang duy trì tốc độ phát triển thương mại điện tử ở mức ổn định, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chỉ số thương mại điện tử nổi bật trên cả nước. Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh cũng được đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Hồ Bảo Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đa truyền thông Vạn Hoa - đơn vị đang vận hành hai sàn thương mại điện tử là cholonghoa.com và vieclamgap.vn chia sẻ, đây là giai đoạn quan trọng để doanh nghiệp khẳng định vai trò trong hệ sinh thái kinh tế số của tỉnh Tây Ninh.

Hiện thương mại điện tử đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhờ chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của tỉnh Tây Ninh đối với kinh tế số. Người dân ngày càng quen với mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo dư địa lớn cho các sàn thương mại điện tử địa phương.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa có nhiều kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, trong khi sự cạnh tranh từ các sàn thương mại điện tử lớn ngày càng gay gắt.

Bên cạnh đó, chi phí logistics, quảng bá thương hiệu và đầu tư công nghệ còn khá cao đối với doanh nghiệp địa phương. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để Công ty không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng những giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, người dân Tây Ninh.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong, hướng tới phát triển bền vững và tối ưu hóa quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến đạt 70%; doanh số bán lẻ thương mại điện tử chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn.

Đặc biệt, Tây Ninh đặt mục tiêu 100% các giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử phải có phát hành hóa đơn điện tử và tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động này đạt 80%.

Trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ tập trung vào phát triển thương mại điện tử theo hướng xanh và bền vững. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là giảm tỷ lệ sử dụng bao bì nhựa trong thương mại điện tử xuống dưới 45% và ít nhất 50% doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đóng gói xanh. Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp logistics sử dụng năng lượng sạch.

Trong kế hoạch phát triển năm 2026, tỉnh đã triển khai các chương trình kích cầu và hỗ trợ doanh nghiệp với tổng kinh phí dự kiến gần 2,2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 1,4 tỷ đồng và ngân sách tỉnh hơn 800 triệu đồng.

Mục tiêu quan trọng nhất là đưa quy mô kinh tế số của tỉnh đạt 12% GRDP vào cuối năm 2026.Sự thành công của chiến lược kinh tế số không thể thiếu vai trò của cộng đồng doanh nghiệp. Hiện nay, các sàn thương mại điện tử địa phương đang nỗ lực khẳng định vị thế của mình.

Các khu công nghiệp tại Tây Ninh định hướng thu hút đầu tư các ngành nghề công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng quan điểm về việc tập trung vào giá trị địa phương, bà Nguyễn Thị Thu Ngân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cfood - đơn vị vận hành sàn Cfood.vn và chobds.vn cho biết, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát triển hai nền tảng trên theo hướng chuyên sâu, lấy doanh nghiệp địa phương làm trung tâm phục vụ. Cfood sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số và các giải pháp marketing đa nền tảng nhằm hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản và kết nối việc làm hiệu quả hơn.

Đồng thời, công ty sẽ mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tăng cường đào tạo kỹ năng kinh doanh số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ; liên kết với các đơn vị logistics, thanh toán và truyền thông để hình thành hệ sinh thái thương mại điện tử đồng bộ.

Cfood kỳ vọng không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, tạo thêm việc làm, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương và đồng hành cùng Tây Ninh xây dựng nền kinh tế số hiện đại, bền vững.

Theo kế hoạch, năm 2026 Tây Ninh sẽ triển khai hàng loạt hoạt động thực tiễn để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Thứ nhất là mô hình "Phiên chợ không dùng tiền mặt", dự kiến tổ chức tại phường Tân Ninh nhằm thí điểm mô hình "chợ số". Tại đây, chính quyền sẽ phổ cập mã QR cho tiểu thương, phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai chính sách hoàn tiền và ưu đãi để hình thành thói quen thanh toán số cho người dân. Kinh phí cho hoạt động này dự kiến trên 800 triệu đồng.

Thứ hai là chuỗi chương trình bán hàng trực tuyến. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức ít nhất 4 buổi tập huấn và livestream thực chiến trên các sàn thương mại điện tử lớn. 100% đơn vị tham gia sẽ được hướng dẫn xây dựng kế hoạch bán hàng online, giúp các đặc sản như mãng cầu Bà Đen, nông sản Tây Ninh tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và thị trường ngoài tỉnh.

Các sản phẩm thủ công được chào bán trên sàn thương mại điện tử. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Thứ ba là đưa hàng Việt ra thế giới, trong đó Tây Ninh không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu tham gia các sàn thương mại điện tử lớn của quốc tế. Tỉnh sẽ tư vấn từ thủ tục đăng ký, trang trí gian hàng chuẩn hóa đến các quy định pháp lý và chứng chỉ chất lượng quốc tế.

Song song với việc thúc đẩy phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý nhà nước để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh. Theo đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tăng cường theo dõi, giám sát các mô hình kinh doanh mới như livestream bán hàng, tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) và kinh doanh xuyên biên giới.

Một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là thanh tra, kiểm tra các kho hàng, đơn vị bưu chính để kịp thời xử lý hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, tỉnh sẽ đẩy mạnh chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý để chống thất thu thuế trong hoạt động thương mại điện tử. Ông Nguyễn Hồng Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan phải xây dựng và duy trì các kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên không gian mạng.

Hành trình đưa kinh tế số trở thành trụ cột phát triển của tỉnh đang đi đúng hướng, hứa hẹn mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng và nâng tầm vị thế nông sản Tây Ninh trên trường quốc tế./.

Tây Ninh đồng bộ giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng GRDP 10,47% Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026, theo đó, quý 3 phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10,38%, quý 4 đạt 11,11%, cả năm đạt 10,47%.

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