Lo ngại về lạm phát vẫn gây áp lực lên giá vàng thế giới

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 3/8, trong bối cảnh những bất ổn liên quan đến xung đột tại Trung Đông cùng mối lo ngại về lạm phát gia tăng vẫn tiếp diễn.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 4/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.030,34 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 8 khép lại phiên giao dịch với mức giảm 0,4%, xuống 4.090,50 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích của công ty môi giới Marex, cho biết giá vàng đã mắc kẹt trong biên độ giao dịch khoảng từ 4.000-4.200 USD/ounce trong hơn một tháng qua.

Cuối tuần trước, ba quan chức của Fed cho rằng việc hoãn nâng lãi suất có thể khiến lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed. Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cũng khẳng định ngân hàng trung ương sẵn sàng tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi đó, giá dầu thô Brent đã tăng hơn 20% trong tháng trước sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng nổ trở lại, cùng với các cuộc tấn công vào nhiều tàu chở dầu quanh khu vực Oman làm gia tăng lo ngại về an ninh.

Việc giá năng lượng leo thang càng làm củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn để chống lạm phát. Điều này tiếp tục gây áp lực lên vàng - vốn là một tài sản không mang lãi suất.

Hiện giới đầu tư trên thị trường đang dành sự quan tâm đặc biệt đến chuỗi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm của ADP và số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giữ ổn định ở mức 57,63 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 1,6% xuống 1.615,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều ngày 3/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 137,5-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Nhà đầu tư thất vọng vì sự "ngắt kết nối" giữa bitcoin với vàng Thị trường tiền kỹ thuật số nhìn chung không mấy khả quan khi đồng Ether dao động dưới mốc 2.000 USD, nới rộng mức giảm từ đầu năm lên khoảng 30%.