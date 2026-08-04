Ôtô Trung Quốc có tạo nên “làn sóng tràn” tại châu Âu?

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các hãng ôtô Trung Quốc trên đường phố châu Âu đang làm dấy lên câu hỏi liệu ngành ôtô của “đất nước tỷ dân” có đang tạo ra một “làn sóng tràn” mới tại thị trường này.

Nếu Pháp vẫn duy trì được vị thế nhờ sức mạnh của các thương hiệu nội địa lâu đời, thì nhiều quốc gia châu Âu đang chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng của các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt trong phân khúc xe điện.

Tại các bãi đỗ xe siêu thị hay khu vực trung tâm thành phố, ngày càng dễ bắt gặp các mẫu sedan của BYD, xe thể thao đa dụng (SUV) của MG, xe đô thị cỡ nhỏ của Leapmotor hay các mẫu Omoda và Jaecoo thuộc Tập đoàn Chery.

Sự gia tăng hiện diện của các thương hiệu Trung Quốc là điều không thể phủ nhận, song quy mô ảnh hưởng vẫn cần được nhìn nhận một cách thận trọng.

Tại Pháp, quá trình điện khí hóa thị trường ôtô đang diễn ra nhanh chóng. Theo Liên đoàn Công nghiệp Ôtô Pháp (PFA), từ tháng 1 đến tháng 7/2026, số xe chạy hoàn toàn bằng điện đăng ký mới đạt 285.943 chiếc, chiếm 29,1% tổng số xe du lịch mới. Riêng trong tháng 7, tỷ trọng xe điện đã tăng lên 35%.

Sự chuyển dịch sang phương tiện không phát thải tạo ra cơ hội đáng kể cho các hãng xe Trung Quốc, vốn có thế mạnh về công nghệ pin, chuỗi cung ứng và các dòng xe điện với nhiều mức giá khác nhau.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn còn cách khá xa các thương hiệu đã có vị thế lâu năm tại Pháp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các hãng ôtô Trung Quốc đăng ký mới 41.051 xe du lịch tại Pháp, chiếm 4,8% thị phần, tăng gần gấp đôi so với mức 2,6%, tương đương 22.227 xe, của cùng kỳ năm trước. Công ty phân tích dữ liệu ôtô AAA Data hiện ghi nhận 14 thương hiệu Trung Quốc đang hoạt động tại thị trường Pháp.

Dù tốc độ tăng trưởng nhanh, thị phần của các hãng xe Trung Quốc vẫn còn tương đối khiêm tốn so với các thương hiệu Pháp.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Renault chiếm 17,3% tổng số xe đăng ký mới tại Pháp, Peugeot chiếm 13,3%, Dacia đạt 8% và Citroën đạt 7,7%. Tổng cộng, bốn thương hiệu này nắm giữ 46,3% thị trường ô tô Pháp.

Tuy nhiên, một dấu mốc đáng chú ý là các hãng xe Trung Quốc đã vượt qua các nhà sản xuất Hàn Quốc như Kia và Hyundai.

Trong nửa đầu năm 2026, các thương hiệu Hàn Quốc chỉ chiếm 4,1% số xe đăng ký mới tại Pháp, thấp hơn mức 4,8% của các hãng Trung Quốc.

Sự thay đổi này cho thấy các tập đoàn ô tô Trung Quốc đang rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng vị thế tại châu Âu.

Trong khi các hãng Hàn Quốc phải mất nhiều thập kỷ để phát triển hình ảnh thương hiệu, thiết lập hệ thống phân phối và tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về năng lực công nghiệp, quy mô sản xuất lớn và danh mục xe điện đa dạng để đẩy nhanh quá trình mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, tại phân khúc xe điện chạy pin – lĩnh vực được xem là thế mạnh lớn nhất của Trung Quốc – thị phần của các hãng nước này tại Pháp vẫn còn hạn chế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khoảng 15.172 xe điện chạy pin của các thương hiệu Trung Quốc được đăng ký mới, tương đương 6,3% thị trường xe điện chạy pin tại Pháp.

Một trong những nguyên nhân là các mẫu xe điện được sản xuất và nhập khẩu từ Trung Quốc không được hưởng chương trình ưu đãi sinh thái của Chính phủ Pháp do không đáp ứng tiêu chí đánh giá về tác động môi trường trong quá trình sản xuất và vận chuyển.

Bên cạnh đó, các biện pháp thuế đối kháng của Liên minh châu Âu đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc cũng làm giảm lợi thế về giá của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Dù vậy, tốc độ tăng trưởng nhanh cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang dần trở thành một lực lượng đáng chú ý trên thị trường ôtô châu Âu.

Việc kết hợp giữa xuất khẩu xe, mở rộng mạng lưới phân phối và đầu tư sản xuất tại chỗ có thể giúp các doanh nghiệp Trung Quốc từng bước vượt qua những rào cản thương mại và tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng châu Âu.

Tại Pháp, các thương hiệu nội địa vẫn đang giữ vai trò áp đảo, giúp thị trường này chưa chịu sức ép lớn như một số quốc gia châu Âu khác.

Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh của các hãng xe Trung Quốc cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành ôtô đang bước sang giai đoạn mới.

Trong bối cảnh xe điện ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, lợi thế về công nghệ pin, năng lực sản xuất và khả năng cung cấp các mẫu xe có giá cạnh tranh có thể giúp các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục gia tăng ảnh hưởng trong những năm tới./.

Ngành ôtô châu Âu chia rẽ trước làn sóng cạnh tranh từ Trung Quốc Dự luật thuộc Đạo luật tăng tốc công nghiệp của EU đang được Nghị viện châu Âu, các nước thành viên cân nhắc tìm tiếng nói chung bảo vệ thị trường nội khối trước các dòng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc.