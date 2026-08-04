Bứt phá trước "tháng Ngâu": Hãng xe đồng loạt bung chiêu kích cầu đa dạng

Sau đợt bùng nổ hàng loạt mẫu xe mới ra mắt trong tháng 6-7/2026, thị trường ôtô Việt Nam nhanh chóng chuyển sang trạng thái kích cầu mạnh mẽ. Nhằm duy trì sức mua trước giai đoạn thấp điểm tháng Ngâu cùng áp lực từ nguồn cung ngày càng dồi dào, các hãng xe đã liên tục tung ra các gói ưu đãi toàn diện. Cuộc đua lần này không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm giá niêm yết mà đã mở rộng sang hỗ trợ tài chính, tặng phụ kiện và nâng cao giá trị trải nghiệm cho khách hàng.

Trong nhóm xe Nhật Bản phổ thông, Toyota là thương hiệu đi đầu với hàng loạt chương trình ưu đãi lớn áp dụng cho các dòng xe chủ lực. Mẫu sedan “quốc dân” Vios được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 46 đến 54,5 triệu đồng. Hai dòng xe gia đình Veloz Cross và Avanza Premio vừa nhận ưu đãi 100% trước bạ, vừa được tặng một năm bảo hiểm thân vỏ kèm lãi suất vay 0% trong 12 tháng, mang lại tổng giá trị hỗ trợ lên đến 70 - 75 triệu đồng. Đối với Yaris Cross, khách hàng mua bản xăng hay hybrid đều được hỗ trợ 50 triệu đồng trước bạ. Đáng chú ý, mẫu sedan cao cấp Camry HEV Premium ghi nhận mức giảm kỷ lục tới 140 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 1,32 tỷ đồng.

Cùng thuộc phân khúc phổ thông, Honda cũng có động thái điều chỉnh giá bán và hỗ trợ lệ phí trước bạ quy mô lớn. Từ đầu tháng 8, hãng xe Nhật Bản Honda Việt Nam áp dụng chương trình khuyến mại tặng 100% lệ phí trước bạ cho dòng sản phẩm City và BR-V L, 50% lệ phí trước bạ cho dòng sản phẩm BR-V G và HR-V L.

Bên cạnh đó, khách hàng mua ôtô Honda mới hoặc sử dụng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, phụ kiện chính hãng sẽ tham gia quay trúng thưởng với các quà tặng như: xe máy Honda SH 125i, xe máy Honda Air Blade 125, xe máy Honda Vision…

Honda khuyến mãi nhiều mẫu xe tới 100% phí trước bạ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Khác với các đối thủ Nhật Bản, Ford chọn chiến lược tập trung tháo gỡ rào cản chi phí vận hành và tài chính cho người mua thay vì hạ giá niêm yết. Khách hàng mua dòng SUV Territory được hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 9 tháng (tương đương giá trị 41 triệu đồng), trong khi dòng xe thương mại Transit nhận ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng (trị giá 18 - 22 triệu đồng). Bên cạnh đó, Ford nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km cho nhiều dòng xe, tặng gói thay dầu 5 năm cho Everest và tặng chi phí sạc công cộng trị giá 50 triệu đồng cho mẫu xe điện Mustang Mach-E.

Tại phân khúc SUV và MPV, Subaru tiếp tục là thương hiệu đưa ra mức giảm giá sâu nhất trên thị trường. Dòng xe Forester bản 2.0 i-L EyeSight được điều chỉnh giảm mạnh từ 1,099 tỷ đồng xuống còn 799 triệu đồng, tương đương mức giảm 300 triệu đồng; phiên bản 2.0 i-S EyeSight cũng hạ xuống mức 839 triệu đồng. Mẫu SUV tiệm cận hạng sang Outback giảm 144 triệu đồng xuống còn 1,625 tỷ đồng, trong khi Crosstrek nhận ưu đãi từ 119 đến 239 triệu đồng tùy phiên bản kèm bộ nâng cấp cốp điện. Các dòng xe thể thao như WRX và BRZ cũng nhận mức giảm từ 10 đến 20 triệu đồng.

Về phía Hyundai, thương hiệu Hàn Quốc triển khai chương trình kích cầu phủ rộng gần như toàn bộ danh mục sản phẩm. Tương tự nhiều tháng trước đây, Hyundai Santa Fe được áp dụng mức giảm cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Các dòng gầm cao khác cũng ghi nhận mức hỗ trợ đáng kể: Stargazer giảm 117 triệu đồng, Tucson giảm 101 triệu đồng, Creta giảm 91 triệu đồng, Accent giảm 89 triệu đồng, Grand i10 giảm 50 triệu đồng…

Ở nhóm xe điện, thương hiệu BYD lựa chọn chiến lược hỗ trợ toàn bộ chi phí sử dụng ban đầu thông qua chương trình "Hè tăng tốc – Ưu đãi cực sốc" kéo dài đến hết tháng 8. Áp dụng cho cả 6 dòng xe, BYD hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ, tặng bộ sạc tại nhà, sạc cầm tay, bảo hiểm vật chất, phụ kiện chính hãng và gia hạn bảo hành pin. Trong đó, sedan điện BYD Seal 5 nhận ưu đãi lớn nhất lên tới 108 triệu đồng và MPV BYD M6 nhận hỗ trợ 68 triệu đồng, góp phần đẩy mạnh doanh số bàn giao hơn 2.000 xe cho các doanh nghiệp vận tải.

Xe điện cũng không nằm ngoài làn sóng giảm giá, khuyến mại dịp này. (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong phân khúc xe điện, VinFast lại tiếp tục theo đuổi chiến lược tri ân và giữ chân khách hàng cũ. Hãng phát hành các voucher hỗ trợ trị giá từ 30 đến 80 triệu đồng dành riêng cho chủ sở hữu các dòng xe xăng cũ như Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 khi chuyển đổi sang xe điện. Khoản hỗ trợ này được cộng dồn trực tiếp với các chính sách hiện hành gồm giảm 6-10% giá xe, trả góp không cần vốn đối ứng và chính sách miễn phí sạc công cộng kéo dài đến năm 2029.

Tổng thể bức tranh thị trường cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ cạnh tranh bằng giá niêm yết sang cạnh tranh bằng tổng giá trị sở hữu thực tế. Việc thiết kế linh hoạt các gói ưu đãi tài chính, bảo hành, phụ kiện và trải nghiệm vừa giúp các hãng bảo vệ giá trị thương hiệu, vừa giúp người mua giảm đáng kể chi phí ban đầu. Trong bối cảnh nguồn cung dồi dào và sức mua chưa thực sự bứt phá, xu hướng ưu đãi toàn diện này dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong những tháng tiếp theo./.

Mở rộng nhiều trường hợp “độ” linh kiện xe nhưng không bị coi là cải tạo Bộ Xây dựng nhận thấy việc thay thế, nâng cấp trang thiết bị, linh kiện xe ôtô là nhu cầu thực tế và cần được quy định rõ ràng, thuận lợi hơn cho người dân.