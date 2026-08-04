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7 tháng năm 2026: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 28,1%

7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21,7%; nhập khẩu tăng 34,8%. 

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7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21,7%; nhập khẩu tăng 34,8%. Cán cân thương mại nhập siêu 20,52 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tổng kim ngạch xuất nhập khẩu #thương mại năm 2026 #xuất khẩu hàng hóa
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