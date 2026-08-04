7 tháng năm 2026: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 28,1%

7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21,7%; nhập khẩu tăng 34,8%. Cán cân thương mại nhập siêu 20,52 tỷ USD./.
7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21,7%; nhập khẩu tăng 34,8%.
7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21,7%; nhập khẩu tăng 34,8%. Cán cân thương mại nhập siêu 20,52 tỷ USD./.
Kinh tế 7 tháng năm 2026 có nhiều tín hiệu tích cực như tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD...
Tuyến tàu điện nhẹ dài gần 18km với 6 nhà ga kết nối sân bay Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị APEC, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027, mở ra diện mạo hạ tầng giao thông hiện đại của đảo Ngọc.
7 tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.518,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% về số doanh nghiệp, tăng 63,6% về vốn đăng ký.
7 tháng năm 2026, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.
7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/7/2026 bao gồm đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin, lấy lợi ích và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cuối cùng.
7 tháng của năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 13,9 triệu lượt người, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.
7 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.940 vụ tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18%; số người chết giảm 10,4%; số người bị thương giảm 27,9%.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2026 giảm 0,12% so với tháng trước chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm giảm nhờ nguồn cung dồi dào.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3-24/8 theo hai đợt, dự kiến xem xét, quyết định 33 nội dung, gồm nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước.
Từ 1 đến 7/8 hàng năm, Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được các quốc gia trên toàn thế giới tổ chức nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò của người đứng đầu.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, có việc vượt ngoài dự báo thông thường, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai chủ động, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, năng lực thực thi của hệ thống chính trị; chuyển mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo.
Tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure đã xếp Việt Nam vào danh sách 25 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình, nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra từ ngày 1 đến 7/8/2026, tại Hà Nội.
Đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang Mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; hình thành đồng bộ các mô hình thành phần của mô hình phát triển.
Theo Radical Storage, nền tảng lưu trữ hành lý trực tuyến hoạt động trong lĩnh vực công nghệ du lịch, Hà Nội được xếp thứ 8 trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới.
Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn, một bậc đại khoa, đại trí, đại tài, đã để lại cho hậu thế những công trình vô cùng giá trị, là biểu hiện của sự kết nối giữa tri thức Việt Nam với các nền văn hóa khác.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ của các quyết sách Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới lãnh đạo, quản trị đất nước hiệu quả.
Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh nhờ chuỗi sản phẩm tích hợp, đa dạng trải nghiệm và chương trình kích cầu, giúp thành phố đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng.
Chiến dịch hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7/2026 chính thức được triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 30/9/2026 trên phạm vi toàn quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và liên thông giữa các nhiệm vụ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề.
Sáng 29/7/2026, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững, nhân đạo và đổi mới để xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Kỳ thi Toán học Quốc tế (MIMC) là sân chơi Toán học thường niên dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS.
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ngày 27/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Thanh tra tập trung thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm.