Tây Ban Nha phát trực tiếp nhật thực toàn phần từ độ cao 9.000 m

Hãng hàng không quốc gia Tây Ban Nha Iberia ngày 4/8 thông báo sẽ phát trực tiếp hiện tượng nhật thực toàn phần từ độ cao khoảng 9.000 m thông qua chuyến bay đặc biệt diễn ra ngày 12/8, mang đến góc nhìn hiếm có về hiện tượng thiên văn này.

Chuyến bay mang số hiệu IB1473, lấy theo năm sinh của nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus, sẽ cất cánh từ sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Madrid) và bay theo lộ trình được thiết kế riêng qua khu vực Palencia, nằm gần dải nhật thực toàn phần.

Theo Iberia, toàn bộ hiện tượng sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của hãng, giúp công chúng trên khắp thế giới có thể theo dõi "vành nhật hoa," lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời chỉ có thể quan sát khi xảy ra nhật thực toàn phần.

Trên chuyến bay sẽ có các nhà khoa học thuộc dự án nghiên cứu Shelios, tận dụng điều kiện quan sát ở độ cao hành trình để nghiên cứu hiện tượng thiên văn này mà không bị ảnh hưởng bởi mây hoặc nhiễu động khí quyển như khi quan sát từ mặt đất.

Giám đốc Chiến lược, Chuyển đổi và Phát triển bền vững của Iberia Diego Fernández cho biết chuyến bay là sự kết hợp giữa hàng không, khoa học và đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu một hiện tượng thiên văn đặc biệt.

Nhật thực toàn phần ngày 12/8 sẽ là lần đầu tiên hiện tượng này có thể quan sát từ bán đảo Iberia kể từ năm 1912. Tây Ban Nha được đánh giá là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để theo dõi khi hiện tượng diễn ra vào thời điểm Mặt Trời lặn.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), ngoài Tây Ban Nha, dải nhật thực toàn phần cũng đi qua Greenland và Iceland. Những khu vực nằm trên đường đi của bóng tối sẽ quan sát được nhật thực toàn phần trong khoảng 2 phút, trong khi nhiều thành phố lớn của châu Âu như London, Paris, Brussels và Lisbon sẽ chỉ quan sát được nhật thực một phần. Madrid và Barcelona cũng nằm ngay ngoài dải nhật thực toàn phần, với mức che phủ Mặt Trời lên tới khoảng 99%./.

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