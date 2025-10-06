Thế giới chờ đón hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện

Tùy vào khu vực địa lý và điều kiện thời tiết, người dân các nước có thể ngắm Siêu Trăng vào tối 6-7/10 theo giờ địa phương.

Theo dự báo thiên văn mới nhất, Siêu Trăng xuất hiện vào đầu tuần này khi Mặt Trăng đi qua cách Trái Đất khoảng 361.000 km.

Trong điều kiện thời tiết trời quang mây tạnh, Siêu Trăng có thể quan sát được bằng mắt thường ở mọi nơi trên thế giới mà không cần thiết bị đặc biệt. Tuy nhiên, với người ít khi ngắm trăng sẽ khó để thấy sự khác biệt.

Đây sẽ là Siêu Trăng đầu tiên trong 3 Siêu Trăng của năm 2025. Hai Siêu Trăng tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 và tháng 12.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), hiện tượng Siêu Trăng xuất hiện khi Trăng tròn ở gần Trái Đất hơn trên quỹ đạo. Trăng sẽ trông to hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với thời điểm Trăng mờ nhất trong năm.

Trong năm 2026, sự kiện thiên văn về Mặt Trăng khác thu hút sự chú ý là nguyệt thực.

Người dân tại Bắc Mỹ, châu Á và châu Đại dương có thể quan sát nguyệt thực toàn phần vào tháng 3, trong khi nguyệt thực một phần vào tháng 8 sẽ xuất hiện ở châu Mỹ, châu Phi và châu Âu./.

Quan sát hiện tượng siêu "trăng máu" đẹp lạ lùng trên bầu trời Việt Nam Rạng sáng 8/9/2025, tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể bắt đầu theo dõi từ hiện tượng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, thường được gọi là “trăng máu” khoảng từ 2h đến gần 4h.