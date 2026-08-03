Anh thúc đẩy sử dụng robot trong phẫu thuật nội soi

Trong bối cảnh hệ thống y tế công ở Anh đang đối mặt với tình trạng quá tải, nước này đang thúc đẩy việc sử dụng robot trong phẫu thuật nội soi trên toàn hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) nhằm giải phóng giường bệnh và giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân.



Bác sĩ Sasha Stamenkovic - Giám đốc nghiên cứu và phẫu thuật bằng robot tại Barts Health NHS Trust (hệ thống bệnh viện công lớn tại London thuộc NHS) - cho rằng sử dụng hệ thống phẫu thuật có robot hỗ trợ có thể thực hiện được những ca khó và phức tạp.

Bác sĩ mổ chính sẽ quan sát bệnh nhân qua kính thực tế ảo 3D và chỉ thị cho ê kíp phẫu thuật của mình qua micro.



Nếu nhìn qua, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot giống như đang chơi điện tử. Bác sĩ thực hiện phẫu thuật thông qua bảng điều khiển, các chuyển động tay của bác sĩ được truyền tải thành hành động của 3 cánh tay robot gắn dụng cụ mổ, vươn về phía bệnh nhân nằm cách đó vài mét.

Cánh tay robot thứ tư gắn camera, cung cấp hình ảnh 3D cho bác sĩ phẫu thuật, cũng như 2 màn hình trong phòng mổ.



Hệ thống robot có thể được sử dụng trong nhiều chuyên khoa khác nhau, bao gồm tiết niệu, phụ khoa, đại tràng, lồng ngực, bụng hoặc phẫu thuật tổng quát.

Theo bác sĩ Stamenkovic, robot không chỉ giúp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn mà còn đem lại mong muốn tương tự như phương pháp phẫu thuật mở trước đây.

Nhờ “các cánh tay mảnh mai,” robot có thể di chuyển dễ dàng hơn so với bàn tay con người khi cầm dụng cụ trong không gian hạn hẹp của một ca phẫu thuật nội soi. Độ chính xác cao hơn với vết mổ nhỏ hơn cũng giúp bệnh nhân giảm nguy cơ biến chứng, dẫn đến rút ngắn thời gian nằm viện và thời gian hồi phục.



Đối với hệ thống y tế công cộng đang quá tải ở Anh, việc sử dụng robot phẫu thuật sẽ giúp bệnh nhân xuất viện sớm hơn, giải phóng giường bệnh và giảm thời gian chờ đợi.

Tuy nhiên, bác sĩ Stamenkovic cho rằng vấn đề quan trọng hiện nay là nâng cao năng lực và chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ sử dụng các hệ thống phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot đang ngày càng phát triển.

Chính phủ Anh nhấn mạnh robot là một trong 5 lĩnh vực trọng điểm trong kế hoạch y tế 10 năm của xứ England. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ có 9 trên 10 ca phẫu thuật nội soi sử dụng robot./.

Thực hiện phẫu thuật nội soi bằng robot cho ca ung thư thực quản phức tạp Các bác sỹ Bệnh viện K thực hiện ca phẫu thuật nội soi robot cắt thực quản và tạo hình đã diễn ra thành công, đảm bảo tính triệt căn trong điều trị ung thư và an toàn tối đa cho người bệnh.

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