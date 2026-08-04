Khoa học

Hàn Quốc lên kế hoạch phóng tàu thăm dò không gian Trái Đất-Mặt Trăng

Dự kiến ngày 7/8, KASA sẽ giới thiệu lộ trình thám hiểm nhật quyển của Hàn Quốc theo từng giai đoạn, trong đó nổi bật là dự án tàu thăm dò khoa học Trái Đất-Mặt Trăng.

Trường Giang
Hình ảnh Mặt Trăng (trái) và Trái Đất nhìn từ tàu vũ trụ Orion trong sứ mệnh Artemis II, ngày 6/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hình ảnh Mặt Trăng (trái) và Trái Đất nhìn từ tàu vũ trụ Orion trong sứ mệnh Artemis II, ngày 6/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hàn Quốc dự kiến phóng tàu thăm dò khoa học hoạt động trong không gian giữa Trái Đất và Mặt Trăng vào năm 2031 nhằm nghiên cứu gió Mặt Trời, từ trường và môi trường không gian, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược thám hiểm hệ Mặt Trời của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 4/8, Cơ quan Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) cho biết sẽ công bố kế hoạch thám hiểm hệ Mặt Trời tại Đại hội Hội đồng Nghiên cứu Vũ trụ Quốc tế (COSPAR) 2026, diễn ra từ ngày 1 - 9/8 tại thành phố Florence của Italy.

COSPAR là diễn đàn quốc tế quan trọng, quy tụ các cơ quan vũ trụ và tổ chức nghiên cứu trên thế giới nhằm chia sẻ những thành tựu khoa học mới nhất trong lĩnh vực thám hiểm không gian, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Dự kiến ngày 7/8, KASA sẽ giới thiệu lộ trình thám hiểm nhật quyển của Hàn Quốc theo từng giai đoạn, trong đó nổi bật là dự án tàu thăm dò khoa học Trái Đất-Mặt Trăng cùng các định hướng mở rộng hợp tác quốc tế.

Tàu thăm dò sẽ hoạt động trong khu vực không gian giữa Trái Đất và Mặt Trăng để quan sát tác động của gió Mặt Trời, từ trường Trái Đất và các hiện tượng môi trường không gian.

Đây là khu vực hiện vẫn còn thiếu các dữ liệu quan sát dài hạn so với quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, vì vậy được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm những dữ liệu khoa học có giá trị phục vụ nghiên cứu và dự báo thời tiết không gian.

Dự án tàu thăm dò này trước đó cũng đã được KASA giới thiệu như một trong những định hướng trọng tâm trong chiến lược thám hiểm Mặt Trăng tại Hội nghị báo cáo quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến khu vực Yeongnam diễn ra hồi tháng 7 năm nay.

Bên cạnh đó, KASA cũng giới thiệu kế hoạch phát triển Hệ thống Nhận thức tình huống không gian quốc gia (K-SSA), dự kiến được triển khai trong năm nay nhằm tăng cường năng lực giám sát và quản lý các hoạt động trong không gian.

Trong khuôn khổ Đại hội COSPAR 2026, KASA sẽ tiến hành các cuộc gặp song phương với nhiều cơ quan vũ trụ lớn, trong đó có Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), để trao đổi về các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và thám hiểm không gian./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tàu vũ trụ #KASA #Cơ quan Vũ trụ Hàn Quốc Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Năm lượng tử Gia Lai 2026. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Khai mạc năm lượng tử Gia Lai 2026

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện khoa học, mà là bước khởi đầu của chiến lược xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Sao Kim có thể đang tự "xé toạc" từ bên trong

Sao Kim có thể đang tự "xé toạc" từ bên trong

Mô hình 3D mới của các nhà khoa học chỉ ra nhiều thung lũng đứt gãy trên Sao Kim có thể vẫn đang mở rộng, cho thấy hành tinh này chưa "chết" về địa chất như giả thuyết từng được chấp nhận.