Hàn Quốc lên kế hoạch phóng tàu thăm dò không gian Trái Đất-Mặt Trăng

Hàn Quốc dự kiến phóng tàu thăm dò khoa học hoạt động trong không gian giữa Trái Đất và Mặt Trăng vào năm 2031 nhằm nghiên cứu gió Mặt Trời, từ trường và môi trường không gian, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược thám hiểm hệ Mặt Trời của nước này.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 4/8, Cơ quan Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) cho biết sẽ công bố kế hoạch thám hiểm hệ Mặt Trời tại Đại hội Hội đồng Nghiên cứu Vũ trụ Quốc tế (COSPAR) 2026, diễn ra từ ngày 1 - 9/8 tại thành phố Florence của Italy.

COSPAR là diễn đàn quốc tế quan trọng, quy tụ các cơ quan vũ trụ và tổ chức nghiên cứu trên thế giới nhằm chia sẻ những thành tựu khoa học mới nhất trong lĩnh vực thám hiểm không gian, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế.



Dự kiến ngày 7/8, KASA sẽ giới thiệu lộ trình thám hiểm nhật quyển của Hàn Quốc theo từng giai đoạn, trong đó nổi bật là dự án tàu thăm dò khoa học Trái Đất-Mặt Trăng cùng các định hướng mở rộng hợp tác quốc tế.

Tàu thăm dò sẽ hoạt động trong khu vực không gian giữa Trái Đất và Mặt Trăng để quan sát tác động của gió Mặt Trời, từ trường Trái Đất và các hiện tượng môi trường không gian.

Đây là khu vực hiện vẫn còn thiếu các dữ liệu quan sát dài hạn so với quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, vì vậy được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm những dữ liệu khoa học có giá trị phục vụ nghiên cứu và dự báo thời tiết không gian.



Dự án tàu thăm dò này trước đó cũng đã được KASA giới thiệu như một trong những định hướng trọng tâm trong chiến lược thám hiểm Mặt Trăng tại Hội nghị báo cáo quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến khu vực Yeongnam diễn ra hồi tháng 7 năm nay.



Bên cạnh đó, KASA cũng giới thiệu kế hoạch phát triển Hệ thống Nhận thức tình huống không gian quốc gia (K-SSA), dự kiến được triển khai trong năm nay nhằm tăng cường năng lực giám sát và quản lý các hoạt động trong không gian.



Trong khuôn khổ Đại hội COSPAR 2026, KASA sẽ tiến hành các cuộc gặp song phương với nhiều cơ quan vũ trụ lớn, trong đó có Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), để trao đổi về các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và thám hiểm không gian./.

Hàn Quốc tham gia dự án xây dựng căn cứ Mặt trăng của NASA KASA và NASA ký thư bày tỏ ý định tham gia chung, hướng tới hợp tác xây dựng căn cứ Mặt Trăng và xác định các lĩnh vực công nghệ Hàn Quốc có thể đóng góp cho chương trình khám phá Mặt Trăng Artemis.

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