Thời tiết ngày 5/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất gia tăng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, đổi hướng Nam Đông Nam (trước đó là hướng Tây) trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo áp thấp nhiệt đới/bão không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Lúc 1 giờ ngày 5/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc;118,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 6/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực ven biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 7/8, bão trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 5-10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 7 giờ ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ ngày 5/8 đến đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

"Từ ngày 7/8 mưa lớn giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này. Theo đó, từ nay đến 8 giờ 30 phút ngày 5/8, khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Quảng Ninh từ 10- 30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Tân Uyên; Bình Lư, Dào San, Khổng Lào, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Khoa, Mường Mô, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Sỏ, Pắc Ta (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên có các xã, phường: Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Sang, Nà Tấu, Nậm Nèn, Mường Lay, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Thanh Yên.

Đối với tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Chiềng Mung, Chiềng Sung, Mường Bú, Mường Khiêng, Tà Hộc; Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Mai, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Kim Bon, Lóng Sập, Mai Sơn, Mường Bang, Mường Chiên, Mường Cơi, Mường Giôn, Mường Lạn, Nậm Lầu, Ngọc Chiến, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Phù Yên, Tân Phong, Vân Hồ, Xuân Nha, Yên Sơn.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: Bình Nguyên, Cẩm Khê, Cao Dương, Liên Sơn, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Sơn Lương, Thịnh Minh; An Bình, Bằng Luân, Bao La, Bình Phú, Cao Phong, Chân Mộng, Chí Đám, Chí Tiên, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đoan Hùng, Đông Thành, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hợp Lý, Hùng Việt, Hy Cương, Kim Bôi, Lạc Lương, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Hòa, Mai Châu, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Âu Cơ, Hòa Bình, Nông Trang, Phong Châu, Phú Thọ, Thanh Miếu, Thống Nhất, Vân Phú, Việt Trì, Vĩnh Yên, Pà Cò, Phú Khê, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Sơn, Tân Lạc, Tây Cốc, Thái Hòa, Thanh Ba, Thung Nai, Thượng Cốc, Thượng Long, Tiên Lữ, Tiên Lương, Tiền Phong, Toàn Thắng, Trạm Thản, Trung Sơn, Vân Bán, Văn Lang, Vĩnh Chân, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Lập, Yên Sơn.

Cùng với đó, tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Chấn Thịnh, Mậu A; Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Yên, Bát Xát, Cảm Nhân, Dương Quỳ, Hạnh Phúc, Lục Yên, Lương Thịnh, Minh Lương, Mường Lai, Nậm Xé, Phúc Lợi, Quy Mông, Tân Lĩnh, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn.

Các xã, phường thuộc tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Tân Trào; Phù Lưu; Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bình Ca, Bình Xa, Đồng Tâm, Đông Thọ, Du Già, Hàm Yên, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng An, Hùng Đức, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Liên Hiệp, Lực Hành, Minh Quang, Minh Thanh, Nà Hang, Ngọc Đường, Nhữ Khê, An Tường. Bình Thuận, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phú Lương, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân An, Tân Long, Tân Mỹ, Tân Thanh, Tân Trịnh, Thái Bình, Thái Hòa, Tri Phú, Trung Hà, Trung Sơn, Trường Sinh, Vị Xuyên, Vĩnh Tuy, Xuân Vân, Yên Nguyên, Yên Phú.

Tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Bạch Thông, Bằng Thành, Bình Yên, Chợ Đồn, Chợ Mới, Kim Phượng, Lam Vỹ, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phú Đình, Quảng Bạch, Trung Hội, Văn Lăng, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh.

Tỉnh Cao Bằng gồm các xã, phường: Canh Tân, Đông Khê, Kim Đồng, Quảng Lâm, Sơn Lộ, Trường Hà, Yên Thổ.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Móng Cái 1, Móng Cái 2; Bãi Cháy, Móng Cái 3, Vàng Danh, Việt Hưng, Quảng Hà; Ba Chẽ, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Ninh, Lương Minh, Cao Xanh, Đông Mai, Hà Lầm, Hạ Long, Hoàng Quế, Hoành Bồ, Hồng Gai, Tuần Châu, Uông Bí, Yên Tử, Quảng Đức, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Vĩnh Thực.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 2 giờ ngày 4/8 đến 2 giờ ngày 5/8), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Cần 123,2mm (Lai Châu); Xá Tổng 86,4mm (Điện Biên); Mường Bú 126,8mm (Sơn La); Mỹ Lương 115,8mm (Phú Thọ); Mậu Đông 105,8mm (Lào Cai); Kim Quan 133,8mm (Tuyên Quang); Phú Đình 77,4mm (Thái Nguyên); Yên Thổ 78,6mm (Cao Bằng);... Từ 17 giờ ngày 4/8 đến 2 giờ ngày 5/8, khu vực tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to như: Móng Cái 123,4mm, Vàng Danh 112,4mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/8:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

Áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam, trong khi cơn bão mạnh đang di chuyển quanh khu vực Bắc Biển Đông.