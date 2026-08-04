Hàn Quốc ban hành cảnh báo nắng nóng cao nhất tại thủ đô Seoul

Giới chức Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất trên toàn bộ thủ đô Seoul trong bối cảnh số người thương vong và thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục gia tăng trên cả nước.

Sáng 4/8, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) đã mở rộng cảnh báo nắng nóng mức nghiêm trọng-cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo nắng nóng tới các khu vực Đông Bắc và Tây Bắc Seoul.

Trước đó một ngày, cảnh báo đã được ban hành tại các khu vực Đông Nam và Tây Nam, đồng nghĩa toàn bộ thủ đô Seoul hiện nằm trong diện cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng.

Cảnh báo được ban hành khi nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày đạt từ 38°C trở lên hoặc nhiệt độ thực tế cao nhất trong ngày được dự báo đạt từ 39°C trở lên tại những khu vực đã ghi nhận nhiệt độ cảm nhận cao nhất vượt 35°C trong 2 ngày liên tiếp.

Cảnh báo tương tự cũng được áp dụng tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul và tỉnh Jeolla ở Tây Nam đất nước.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), riêng ngày 2/8, nắng nóng kéo dài đã khiến 108 người phải điều trị tại các phòng cấp cứu trên toàn quốc do mắc các bệnh liên quan đến nhiệt.

Xe tải phun nước nhằm hạ nhiệt mặt đường tại Suwon, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Tính từ khi Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc bắt đầu triển khai hệ thống giám sát ngày 15/5, tổng số người mắc bệnh liên quan đến nắng nóng đã lên tới 2.025 người. Số người tử vong do nắng nóng cực đoan tăng lên 16 người.

Tính đến ngày 2/8, nắng nóng kéo dài do hiện tượng “vòm nhiệt” cũng khiến tổng cộng 432.450 vật nuôi chết trên cả nước. Ngoài ra, nhiệt độ nước biển tăng cao dọc bờ biển phía Tây và phía Nam Hàn Quốc khiến 165.196 con cá chết.

Liên quan tình hình thời tiết chung tại Đông Nam Á, Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN (ASMC) cùng ngày dự báo khu vực này sẽ trải qua tình trạng nóng và khô hơn trong những tháng tới, trong khi nguy cơ cháy và khói mù xuyên biên giới gia tăng do El Nino mạnh lên làm giảm lượng mưa.

Trong bản dự báo theo mùa mới nhất, Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN nhận định El Nino thường làm tăng khả năng lượng mưa thấp hơn mức bình thường tại phần lớn khu vực phía Nam ASEAN trong giai đoạn từ tháng 8-10. Trung tâm cho biết El Nino đã hình thành và được dự báo tiếp tục mạnh lên trong vài tháng tới.

Tại Việt Nam, người bán hàng rong vất vả di chuyển dưới hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt đường, (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Theo Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN, gió mùa Tây Nam được dự báo duy trì trong phần lớn giai đoạn từ tháng 8-10, với hướng gió chủ đạo từ Đông Nam hoặc Tây Nam.

Do dải mưa gió mùa tiếp tục nằm ở phía Bắc đường Xích đạo, khu vực phía Nam ASEAN nhiều khả năng vẫn khô hạn, trong khi khu vực phía Bắc ASEAN được dự báo có lượng mưa cao hơn. Nhiệt độ tại phần lớn khu vực ASEAN trong giai đoạn từ tháng 8-10 được dự báo cao hơn mức trung bình, có thể khiến tình trạng khô hạn thêm nghiêm trọng.

Trung tâm Khí tượng Chuyên ngành ASEAN cảnh báo tình trạng khô hạn kéo dài, kết hợp với gió Đông Nam và Tây Nam, có thể làm gia tăng các điểm nóng cháy và nguy cơ khói mù xuyên biên giới.

Hoạt động của các điểm nóng tại tiểu vùng Mekong được dự báo vẫn ở mức tương đối thấp, dù nguy cơ có thể gia tăng tại những nơi ghi nhận lượng mưa thấp hơn.

Còn tại riêng Indonesia, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) ngày 4/8 cảnh báo có thể có sóng cao tới 4m tại một số vùng biển của nước này do 2 vùng nhiễu động có khả năng phát triển thành xoáy thuận nhiệt đới đang hình thành ở phía Đông và phía Tây Philippines.

Quyền Giám đốc Khí tượng Hàng hải của BMKG Agie Wandala Putra cho biết hai vùng nhiễu động nhiệt đới 94W và 9SW đang làm gia tăng hoàn lưu gió trên các vùng biển phía Bắc và phía Nam Indonesia.

Do đó, từ ngày 4-7/8 có thể xuất hiện sóng cao từ 2,5-4m tại khu vực phía Bắc eo biển Malacca, vùng biển Ấn Độ Dương phía Tây đảo Sumatra và vùng biển phía Nam các đảo Java, Bali và Tây Nusa Tenggara.

Cơ quan này khuyến cáo ngư dân, cộng đồng ven biển và đơn vị vận hành tàu cá, phà, tàu chở hàng... nâng cao cảnh giác và theo dõi chặt tình hình thời tiết vì biển động có thể gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải./.

Hàn Quốc ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng tăng mạnh Mặc dù số bệnh nhân chỉ tương đương khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái (2.779 ca), song số trường hợp tử vong đã tăng lên khoảng 75%, cho thấy nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng.

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