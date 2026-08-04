Đời sống

Cháy chung cư tại Nhật Bản khiến 12 người bị thương

Chính quyền địa phương cho biết những người bị thương có độ tuổi từ 1 - 80 và tất cả đều là cư dân của tòa nhà 13 tầng. 5 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ việc.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Đêm 3/8, hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở Koganei, phía Tây thủ đô Tokyo của Nhật Bản, khiến 12 người bị thương nhẹ.

Chính quyền địa phương cho biết những người bị thương có độ tuổi từ 1 - 80 và tất cả đều là cư dân của tòa nhà 13 tầng. 5 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ việc.

Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết khoảng 200m2 khu vực được sử dụng làm kho chứa ở tầng 1 đã bị cháy. Tòa nhà đang được sửa chữa quy mô lớn, do đó nhiều khả năng cả phần ngoại thất và vật liệu xây dựng đã được đặt trong khu vực kho chứa này.

Trước đó, Sở Cứu hỏa Tokyo đã nhận một cuộc gọi khẩn cấp báo cháy vào khoảng 22h50. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy chung cư #Cháy chung cư ở Nhật Bản #Họa hoản Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh Paris. (Ảnh: Ngọc Hiệp/TTXVN)

Bí mật sau những chung cư không niên hạn ở Pháp

Khác với cách quản lý dựa trên tuổi công trình, hệ thống pháp luật của Pháp coi việc bảo trì thường xuyên và đánh giá định kỳ tình trạng kỹ thuật là yếu tố quyết định vòng đời của một tòa nhà.

Hiện trường một vụ tấn công tại một ngôi làng ở Nigeria. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Nigeria: Hơn 100 người bị bắt cóc ở bang Zamfara

Bắt cóc đòi tiền chuộc lâu nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria. Bang Zamfara là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này ở khu vực Tây Bắc.