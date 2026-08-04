Cháy chung cư tại Nhật Bản khiến 12 người bị thương

Đêm 3/8, hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở Koganei, phía Tây thủ đô Tokyo của Nhật Bản, khiến 12 người bị thương nhẹ.



Chính quyền địa phương cho biết những người bị thương có độ tuổi từ 1 - 80 và tất cả đều là cư dân của tòa nhà 13 tầng. 5 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ việc.



Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết khoảng 200m2 khu vực được sử dụng làm kho chứa ở tầng 1 đã bị cháy. Tòa nhà đang được sửa chữa quy mô lớn, do đó nhiều khả năng cả phần ngoại thất và vật liệu xây dựng đã được đặt trong khu vực kho chứa này.



Trước đó, Sở Cứu hỏa Tokyo đã nhận một cuộc gọi khẩn cấp báo cháy vào khoảng 22h50. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

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