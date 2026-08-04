Boeing 737 MAX 7 được đưa vào khai thác sau hơn 8 năm chờ đợi

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 3/8 đã chính thức cấp chứng nhận khai thác cho dòng máy bay Boeing 737 MAX 7, đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng sản xuất máy bay Mỹ sau hơn 8 năm kể từ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của mẫu này.

Đây là phiên bản nhỏ nhất trong dòng 737 MAX và cũng là mẫu máy bay mới đầu tiên của Boeing được cấp chứng nhận kể từ sau hai vụ tai nạn thảm khốc của dòng MAX vào các năm 2018 và 2019.

Quá trình phê duyệt kéo dài do Boeing phải đáp ứng các yêu cầu an toàn nghiêm ngặt hơn được ban hành sau các vụ tai nạn này.

FAA cho biết việc cấp chứng nhận được đưa ra sau "gần một thập kỷ đánh giá toàn diện" và nhiều năm Boeing phối hợp với cơ quan quản lý để khắc phục các vấn đề kỹ thuật.

Trong quá trình này, mẫu 737 MAX 7 đã thực hiện 441 chuyến bay thử với tổng thời gian 686 giờ.

Bà Stephanie Pope - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành bộ phận Máy bay thương mại Boeing (Boeing Commercial Airplanes) - cho rằng việc được cấp chứng nhận khẳng định tính an toàn trong thiết kế của dòng máy bay cũng như nỗ lực của đội ngũ phát triển.

Theo bà, Boeing đã tập trung hoàn thành mọi yêu cầu để đưa ra thị trường một mẫu máy bay "an toàn và có nhiều cải tiến hơn."

Boeing từng dự kiến bàn giao 737 MAX 7 từ năm 2019. Tuy nhiên, kế hoạch bị trì hoãn sau hai vụ tai nạn khiến toàn bộ dòng 737 MAX bị đình chỉ khai thác trên toàn cầu, tiếp đó là sự cố bung tấm ốp thân máy bay trên chuyến bay của hãng Alaska Airlines hồi tháng 1/2024, làm dấy lên thêm nhiều lo ngại về chất lượng sản xuất.

Phiên bản 737 MAX 7 có sức chứa tối đa 172 hành khách. Sau khi được cấp chứng nhận, Boeing cho biết đang chuẩn bị những chiếc máy bay đầu tiên để bàn giao cho khách hàng khai thác đầu tiên là hãng hàng không Southwest Airlines. Hãng này cũng xác nhận dự kiến sẽ đưa MAX 7 vào khai thác trong những tháng tới.

Hiện Boeing cũng đang hoàn tất các thủ tục để được cấp chứng nhận đối với phiên bản 737 MAX 10 - mẫu lớn nhất trong dòng MAX với sức chứa tối đa 230 hành khách - đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý trong quá trình chứng nhận dòng máy bay thân rộng 777X.

Tổng Giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg cho biết việc các phiên bản MAX lần lượt được cấp chứng nhận sẽ tạo điều kiện để hãng tăng tốc sản xuất.

FAA trước đó đã cho phép Boeing nâng sản lượng dòng MAX từ 38 lên 42 chiếc mỗi tháng, sau đó tiếp tục tăng lên 47 chiếc.

Theo kế hoạch, Boeing hướng tới sản lượng 52 máy bay 737 MAX mỗi tháng trong thời gian tới. Hãng đánh giá việc tăng công suất là yếu tố then chốt để đạt mục tiêu tạo ra khoảng 10 tỷ USD dòng tiền tự do mỗi năm sau giai đoạn kinh doanh nhiều khó khăn.

Thông tin FAA cấp chứng nhận cho 737 MAX 7 đã giúp cổ phiếu Boeing tăng khoảng 8% trong phiên giao dịch ngày 3/8./.

Triển lãm Hàng không Farnborough: Boeing nhận được đơn hàng 100 máy bay 737 MAX Ngày 20/7, "gã khổng lồ" sản xuất máy bay Boeing cho biết đã nhận được đơn đặt hàng 100 máy bay 737 MAX từ công ty cho thuê SMBC Aviation Capital, cho thấy sức hút của dòng máy bay này.