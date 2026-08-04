Mỹ bắt đầu áp dụng chính sách ký quỹ thị thực mới, ảnh hưởng tới hàng chục nước

Ngày 3/8, Mỹ chính thức triển khai chương trình ký quỹ thị thực dài hạn đối với người xin cấp thị thực không định cư, trong đó công dân của 30 quốc gia châu Phi nằm trong danh sách chịu ảnh hưởng.

Chính sách mới được đánh giá sẽ tác động đáng kể đến hoạt động đi lại, giao thương và giao lưu nhân dân giữa châu Phi và Mỹ, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về khả năng tiếp cận thị thực của người dân các nước đang phát triển.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, quy định của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ công dân đến từ 50 quốc gia khi xin thị thực công tác (B-1) hoặc du lịch (B-2) có thể bị yêu cầu nộp khoản ký quỹ từ 10.000-20.000 USD trước khi được cấp thị thực.

Khoản tiền này sẽ được hoàn trả nếu người nhập cảnh tuân thủ đầy đủ các điều kiện lưu trú, song sẽ bị tịch thu nếu vi phạm quy định về thời hạn hoặc mục đích lưu trú.

Chính sách trên được xây dựng từ chương trình thí điểm bắt đầu từ tháng 8/2025. So với giai đoạn thử nghiệm, Mỹ đã bãi bỏ mức ký quỹ thấp nhất là 5.000 USD, giữ nguyên các mức 10.000 USD và 15.000 USD, đồng thời bổ sung mức cao nhất lên tới 20.000 USD.

Trong số 50 quốc gia chịu tác động, có tới 30 nước thuộc châu Phi, bao gồm Uganda, Ethiopia, Mozambique, Zimbabwe cùng nhiều quốc gia khác. Việc có phải nộp tiền ký quỹ hay không sẽ do viên chức lãnh sự Mỹ quyết định trên cơ sở đánh giá từng hồ sơ cụ thể.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình nhằm hạn chế tình trạng lưu trú quá hạn sau khi nhập cảnh, đồng thời khẳng định kết quả từ giai đoạn thí điểm cho thấy yêu cầu ký quỹ đã góp phần nâng cao tỷ lệ tuân thủ các quy định về nhập cư.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về di cư và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhận định mức ký quỹ mới có thể trở thành rào cản tài chính đối với phần lớn người dân ở các quốc gia có thu nhập thấp, đặc biệt tại châu Phi.

Theo các chuyên gia, việc phải chuẩn bị khoản tiền lên tới hàng chục nghìn USD có thể khiến nhiều doanh nhân, sinh viên, khách du lịch và người thăm thân phải hủy hoặc trì hoãn kế hoạch đến Mỹ.

Giới quan sát cũng cảnh báo chính sách này có nguy cơ làm suy giảm lượng khách quốc tế từ châu Phi, ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại, đầu tư và giao lưu giáo dục giữa hai bên.

Trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy quan hệ kinh tế với châu Phi và cạnh tranh ảnh hưởng với nhiều đối tác quốc tế tại lục địa này, việc siết chặt điều kiện cấp thị thực được cho là sẽ tạo thêm thách thức đối với mục tiêu tăng cường kết nối và hợp tác song phương trong thời gian tới./.

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo Chính sách mới sẽ giới hạn thời gian của thị thực sinh viên với thời hạn tối đa là 4 năm; thị thực dành cho nhà báo sẽ bị giới hạn còn 240 ngày, hoặc 90 ngày đối với công dân Trung Quốc.