Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 6.000 người

Ngày 4/8, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez thông báo số người thiệt mạng trong vụ động đất kép hồi tháng 6 tại nước này đã tăng lên 6.125 người, tăng mạnh so với con số công bố trước đó là 5.546 người.

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 hôm 24/6 khiến khoảng 200 tòa nhà đổ sập và gần 17.000 người bị thương, chủ yếu tại bang ven biển La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Truyền thông địa phương dẫn lời Thống đốc bang La Guaira, Jose Alejandro Teran, cho biết hiện vẫn có khoảng 1.400 người mất tích sau thảm họa.

Theo ước tính của giới chuyên gia, số người mất tích trong thảm họa động đất kép ở Venezuela có thể lên tới 10.000 người.

Ngoài 190 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn trong động đất, nhà chức trách xác định hơn 16.200 công trình không bảo đảm an toàn, buộc nhiều người phải di dời. Gần 24.000 người tại La Guaira và thủ đô Caracas đang phải sống trong các khu tạm trú sau động đất.

Trước đó, hôm 31/7, các nghị sỹ Venezuela đã nhất trí thông qua đạo luật nhằm đơn giản hóa hoạt động cho thuê bất động sản. Đây là bước đi nhằm hỗ trợ cho những người phải sơ tán do động đất.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez thông báo khoảng 400.000 căn nhà có thể được hưởng lợi từ đạo luật trên và đây là giải pháp “đôi bên cùng có lợi” cho cả chủ nhà lẫn người đi thuê.

Trước đó, bà Rodriguez cam kết cung cấp 4.000 căn nhà cho các nạn nhân động đất vào cuối năm nay và chính quyền sẽ nâng con số này lên hơn 10.000 căn nhà vào năm sau./.

Động đất tại Venezuela: Gia tăng nguy cơ khủng hoảng môi trường và y tế Sau hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6, Venezuela đối mặt với nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh và khủng hoảng y tế do thiệt hại lớn về vật chất và hệ sinh thái.

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