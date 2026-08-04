Thượng viện Mỹ đạt bước tiến quan trọng để tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa

Thượng viện Mỹ ngày 3/8 đã đạt bước tiến quan trọng trong nỗ lực ngăn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi các nghị sỹ của cả hai đảng bỏ phiếu thông qua thủ tục đầu tiên đối với dự luật ngân sách tạm thời.

Nếu được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ duy trì hoạt động của chính phủ liên bang đến đầu tháng 12 tới, vượt qua thời điểm kết thúc tài khóa vào ngày 30/9 cũng như giai đoạn diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (đảng Cộng hòa) cho rằng việc sớm thúc đẩy dự luật sẽ giúp tạo sự ổn định và giảm bớt bất định sau hai lần chính phủ phải đóng cửa trong nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Donald Trump.

Theo ông, việc bảo đảm nguồn tài trợ liên bang sẽ tạo điều kiện để Quốc hội tiếp tục thương lượng các dự luật chi tiêu dài hạn.

Về phía đảng Dân chủ, Lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer bày tỏ ủng hộ dự luật ngân sách tạm thời, đồng thời cho rằng đây là giải pháp có trách nhiệm nhằm tránh gián đoạn hoạt động của chính phủ và tạo thêm thời gian để hai đảng đàm phán về ngân sách cho cả năm tài khóa.

Giới lãnh đạo Thượng viện kỳ vọng sẽ hoàn tất việc thông qua dự luật trong tuần này để chuyển sang Hạ viện xem xét trước kỳ nghỉ của Quốc hội.

Bên cạnh dự luật ngân sách, Thượng viện cũng đang xử lý một số nội dung ưu tiên khác, trong đó có phê chuẩn các đề cử nhân sự của chính quyền, khuôn khổ quản lý thị trường tài sản số và bỏ phiếu phê chuẩn chính thức Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche.

Giới quan sát nhận định sự đồng thuận bước đầu giữa hai đảng phản ánh mong muốn tránh lặp lại các cuộc đóng cửa chính phủ kéo dài từng gây nhiều tác động tiêu cực đối với hoạt động của các cơ quan liên bang và nền kinh tế, đồng thời hạn chế những rủi ro chính trị trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ./.

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