Bộ Tư pháp Mỹ mở chiến dịch thu hồi quốc tịch quy mô lớn

Ngày 3/8, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết đã khởi động đợt thu hồi quốc tịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với việc đệ trình đơn kiện đối với 25 công dân nhập tịch bị cáo buộc gian lận trong quá trình xin nhập quốc tịch hoặc che giấu các hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Các đơn kiện được nộp trong giai đoạn từ ngày 20/7 đến 3/8. Những người bị kiện có nguồn gốc từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Pakistan, Ấn Độ, Mexico, Moldova, Colombia, Nigeria, Liberia, Ghana, Cuba, El Salvador, Jamaica, Haiti, Honduras, Cameroon, Jordan, Thụy Điển và Đài Loan (Trung Quốc).

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nhấn mạnh quốc tịch Mỹ là một đặc quyền chỉ dành cho những người đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ông cho biết các bị đơn bị cáo buộc đã nhập tịch thông qua hành vi gian dối, che giấu thông tin hoặc vi phạm các quy định pháp lý trong quá trình xét duyệt hồ sơ.

Theo DOJ, các cáo buộc trong các vụ việc này bao gồm âm mưu giết người, xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành gia đình, gian lận hôn nhân, sử dụng giấy tờ và danh tính giả, gian lận hộ chiếu, gian lận tài chính và hành nghề y không có giấy phép.

Một số trường hợp bị cho là đã che giấu tiền án hoặc các thông tin quan trọng khiến họ không đủ điều kiện được nhập quốc tịch Mỹ.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brett Shumate cho biết đây là chiến dịch tước quốc tịch phối hợp lớn nhất trong lịch sử cơ quan này, đồng thời khẳng định DOJ sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ pháp lý để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống nhập tịch.

Theo số liệu của DOJ, kể từ ngày 20/1/2025 đến nay, cơ quan này đã khởi xướng tổng cộng 88 vụ kiện nhằm thu hồi quốc tịch đối với các công dân nhập tịch bị cáo buộc có hành vi gian lận hoặc không đủ điều kiện theo luật.

Giới quan sát nhận định chiến dịch trên cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt việc thực thi luật nhập cư và nhập tịch, đồng thời tăng cường rà soát các trường hợp bị nghi gian lận trong quá trình trở thành công dân Mỹ.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng việc thu hồi quốc tịch là một thủ tục dân sự phức tạp, đòi hỏi chính phủ phải chứng minh rõ người nhập tịch đã cố ý che giấu hoặc khai báo sai các thông tin có ảnh hưởng đến quyết định cấp quốc tịch./.

Chính quyền Mỹ siết chặt chính sách nhập cư và tranh cãi quyền công dân Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo hơn 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.