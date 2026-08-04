“Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2026 đồng hành cùng thanh niên khuyết tật

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.

Đây là hoạt động nhằm triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác người khuyết tật, tạo điều kiện để người khuyết tật được học tập, lao động, khởi nghiệp, tiếp cận công nghệ, tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội và phát huy tối đa khả năng của mình.

Thực hiện chủ trương đó, nhiều năm qua, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định việc đồng hành với thanh niên khuyết tật không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy, qua 6 lần tổ chức ở cấp Trung ương, Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã tuyên dương 275 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên cả nước.

Quan trọng hơn, từ hoạt động tôn vinh, các tấm gương đó đã truyền cảm hứng lan tỏa trong các bạn thanh niên khuyết tật trên cả nước. Sau mỗi mùa tuyên dương, nhiều thanh niên khuyết tật không chỉ chiến thắng giới hạn của bản thân mà còn trở thành doanh nhân, nghệ nhân, nhà khoa học, vận động viên, người truyền cảm hứng; tạo việc làm cho người khuyết tật khác, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của địa phương, đất nước.

“Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã trở thành một thương hiệu giàu giá trị nhân văn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; là nơi lan tỏa nghị lực, khát vọng cống hiến và truyền cảm hứng sống đẹp trong thanh niên Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy cho biết, Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 tiếp tục được tổ chức với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực và có chiều sâu hơn.

Bên cạnh việc tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, chương trình sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng và lần đầu tiên tổ chức Ngày hội “Tỏa sáng Nghị lực Việt,” tạo không gian kết nối, học hỏi, trải nghiệm và phát triển dành cho thanh niên khuyết tật. Qua đó tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên khuyết tật phát huy năng lực, tự tin lập thân, lập nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 được triển khai từ tháng 6 đến tháng 9 với nhiều hoạt động nổi bật. Trong đó, chương trình đồng hành “Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số” diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12, hỗ trợ thanh niên khuyết tật có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp cũng như mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh và nâng cao kỹ năng bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 4 dự án, ý tưởng xuất sắc để trao gói hỗ trợ toàn diện, trong đó mỗi dự án được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hình thức hỗ trợ khác; đồng thời tổ chức các khóa tập huấn miễn phí về bán hàng trực tuyến dành cho thanh niên khuyết tật.

Bên cạnh đó, chương trình đồng hành “Sắc màu nghị lực” sẽ thực hiện chuỗi video và podcast lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng của các gương từng được vinh danh trong “Tỏa sáng Nghị lực Việt.”

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật” trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động cộng đồng cũng sẽ được tổ chức nhằm tạo sân chơi để các bạn khẳng định bản thân, qua đó gửi gắm thông điệp về năng lực, bản lĩnh và vị thế của thanh niên khuyết tật trong xã hội.

Điểm mới của chương trình năm nay là Ngày hội “Tỏa sáng Nghị lực Việt,” dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/9 tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên khuyết tật; tư vấn việc làm, tư vấn khởi nghiệp và chuyển đổi số; tọa đàm “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”; cuộc thi tìm kiếm thanh niên khuyết tật truyền cảm hứng với chủ đề “Sắc màu nghị lực”; các hoạt động trải nghiệm thực tế, tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí và trao tặng quà.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 dự kiến tuyên dương 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và có nhiều cống hiến được xã hội ghi nhận. Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra chiều 19/9 tại Hà Nội./.

Dự án S4F: Trang bị kỹ năng, lan tỏa nghị lực sống cho thanh niên khuyết tật Dự án nhằm hỗ trợ cho nữ thanh niên có hoàn cảnh kinh tế-xã hội khó khăn và thanh niên khuyết tật, giúp họ phát triển kỹ năng số, kỹ năng nòng cốt, hướng tới sự nghiệp thành công trong tương lai.