Ngày 4/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số 65 bị can, có tới 48 bị can là các cán bộ, lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự), “Đưa hối lộ” (theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự) và “Môi giới hối lộ” (theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự).

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, sinh năm 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 249 - Bộ luật Hình sự) và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 255 - Bộ luật Hình sự).

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương gồm: Trần Văn Trường (sinh năm 1973), Ngô Văn Vinh (sinh năm 1962, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (sinh năm 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị can khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự); Đưa hối lộ (theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự); Môi giới hối lộ (theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự); Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự); Tàng trữ trái phép chất ma túy (theo quy định tại Điều 249 - Bộ luật Hình sự); Đánh bạc (theo quy định tại Điều 321 - Bộ luật Hình sự).

15 bị can còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy…

Ổ nhóm sử dụng ma túy ngay tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Vụ án bắt nguồn từ việc đêm 7/6/2025, tại khu vực trạm dịch vụ bờ biển Hubway 13 bãi biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng (trong đó có Trần Quốc An - nhân viên khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương).

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Văn Đông tang vật là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, có 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa điều trị bắt buộc nam của Viện pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng khách sạn với vợ chồng Đông và Mai Anh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Mai Anh đều thu được ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác định các hành vi Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Đánh bạc, Làm sai lệch hồ sơ vụ án của các lãnh đạo, giám định viên, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương; của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc; của một số cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng và các bị can, bị cáo, bị án trong các vụ án hình sự; hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Hùng liên quan đến việc tác động để làm sai lệch kết luận giám định pháp y tâm thần…

Ngày 8/6/2025, Cơ quan công an tiến hành khám xét buồng chữa bệnh của Lê Văn Đông tại khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương và đã thu giữ được chất bột màu trắng bên trong 1 túi nilong là ma túy loại MDMA, khối lượng 0,686gram; 3 bộ tẩu hút tự tạo đều có dính ma túy loại Methamphetamine; 1 điện thoại di động cùng một số thiết bị âm thanh và dụng cụ sử dụng ma túy.

Lê Văn Đông khai nhận toàn bộ đồ vật này là của Đông để sử dụng ma túy trong Viện.

Đường dây làm sai lệch giám định pháp y tâm thần

Cáo trạng nêu, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y, Mai Anh đã dùng tiền, lợi ích vật chất khác (tổ chức đi du lịch và chi trả toàn bộ chi phí) để hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện pháp y tâm thần Trung ương theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ để các cán bộ, nhân viên này bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại Viện.

Nhờ vậy, Mai Anh có “đặc quyền” được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng là Lê Văn Đông thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị; tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật.

Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ bằng tiền để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Cơ quan công tố xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Mai Anh đã nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (Giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng này.

Số tiền còn lại Mai Anh hưởng lợi cá nhân, trong đó số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng, số tiền Mai Anh hưởng lợi trong việc môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thông tin gian dối với bà Bùi Thị Kim Hòa và chị Khiếu Thị Thu Thảo về việc có thể tác động với các cơ quan và người tiến hành tố tụng, với hội đồng giám định tâm thần để cho các bị can Bùi Tiến Anh (con bà Hoa) và Phạm Văn Hùng (chồng chị Thảo) được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc.

Tin tưởng vào các thông tin của Mai Anh, bà Hoa đã chuyển cho Mai Anh số tiền 2,6 tỷ đồng, chị Thảo đã chuyển cho Mai Anh số tiền hơn 1,1 tỷ đồng để nhờ Mai Anh giúp cho Bùi Tiến Anh và Phạm Văn Hùng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận số tiền trên, Mai Anh không nhờ ai và không sử dụng số tiền này vào việc "chạy" kết luận giám định như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hệ thống nhận hối lộ từ trên xuống dưới

Theo cáo trạng, Trần Văn Trường là Giám định viên pháp y tâm thần và là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương từ tháng 6/2023 đến nay. Quá trình công tác, Trần Văn Trường đã có hành vi nhận trực tiếp tổng số tiền 4,6 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh (mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi) để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định (Ngô Văn Vinh, Dương Văn Lương, Lâm Văn Thành, Nguyễn Tô Hiệu, Dương Văn Biết…) và hưởng lợi số tiền còn lại.

Ngoài ra, quá trình điều tra có căn cứ xác định Trần Văn Trường còn có hành vi nhận tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng, bao gồm nhận tiền từ Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương) để tuyển dụng một số cá nhân được vào làm việc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và nhận tiền từ Mai Anh trong việc tạo điều kiện cho Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của Viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền Trần Văn Trường phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng, số tiền hưởng lợi riêng là 6,8 tỷ đồng.

Cấp dưới tiếp tay đắc lực cho bị can Trần Văn Trường là Nguyễn Thị Thu Hoài. Quá trình công tác, lợi dụng việc tuyển dụng cán bộ của Viện pháp y, Hoài đã nhận của 7 trường hợp xin việc với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng, sau đó Hoài chuyển cho Trần Văn Trường 3 tỷ đồng để quyết định việc tuyển dụng các trường hợp trên vào công tác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Bản thân Hoài hưởng lợi riêng số tiền gần 5 tỷ đồng còn lại…/.

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