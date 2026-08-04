Khởi tố 16 đối tường trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" liên quan đến hệ thống đánh bạc trực tuyến OK9 - Lương Sơn TV; đồng thời khởi tố, bắt giữ 16 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động dưới tên gọi "Lương Sơn TV" do đối tượng sử dụng biệt danh FDR OBANK điều hành tại Việt Nam, vận hành gắn với hệ thống nhà cái trực tuyến OK9.

Nhóm đối tượng phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá và sự kiện thể thao có bản quyền trên nhiều website để thu hút người xem, sau đó quảng bá, hướng dẫn đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược trực tuyến.

Để che giấu hoạt động, các đối tượng sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát sóng OTT hoặc vệ tinh, phát lại trên nhiều tên miền khác nhau; liên lạc qua các ứng dụng mã hóa, sử dụng mạng riêng ảo (VPN), máy chủ đặt ở nước ngoài và thường xuyên thay đổi tên miền.

Tiền lương được chi trả bằng tiền kỹ thuật số USDT, việc thanh toán thông qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 6/7, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa phương, triệu tập các đối tượng liên quan, làm rõ phương thức, thủ đoạn và quy mô hoạt động của đường dây. Kết quả điều tra bước đầu xác định, hệ thống OK9 - Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi hoạt động, với tổng số tiền giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra cũng xác định việc thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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