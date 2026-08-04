Khởi tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh về hành vi nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi "nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 15/7 trên cơ sở tờ trình của Sở Nội vụ tỉnh.

Ngày 30/7, tại Kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên (tỉnh Bắc Giang cũ), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về phòng, chống lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định các vi phạm của ông Nguyễn Văn Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan, đơn vị công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng./.

Ban Bí thư Trung ương Đảng thi hành kỷ luật 5 đảng viên vi phạm Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.