Xã hội

Phát hiện và quy tập 197 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập 197 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, mở rộng tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sỹ.

Xuân Khu
Cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ làm việc tại địa điểm khai quật khu B của Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ làm việc tại địa điểm khai quật khu B của Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/8, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 171 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ; 6 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A; 4 vị trí tại khu B), quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sỹ.

Riêng trong ngày 4/8, tại khu B của Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 15 bộ hài cốt liệt sỹ (trong đó 11 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ; 2 vị trí mộ tập thể, quy tập 4 hài cốt liệt sỹ) và 9 bộ di vật kèm theo.

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Đến nay đã quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong hai ngày 3-4/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B với khối lượng gần 500m3 đất, để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hiện các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng làm việc tại khu vực khai quật đầu tiên (khu A), để chờ xử lý các vật cản trên mặt đất trước khi mở rộng diện tích khai quật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Công viên Lê Thị Riêng #hài cốt liệt sỹ #Chiến dịch 500 ngày đêm Tp. Hồ Chí Minh
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