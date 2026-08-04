Phát hiện và quy tập 197 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/8, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 171 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ; 6 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A; 4 vị trí tại khu B), quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sỹ.

Riêng trong ngày 4/8, tại khu B của Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 15 bộ hài cốt liệt sỹ (trong đó 11 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ; 2 vị trí mộ tập thể, quy tập 4 hài cốt liệt sỹ) và 9 bộ di vật kèm theo.

Đến nay đã quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong hai ngày 3-4/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B với khối lượng gần 500m3 đất, để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hiện các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng làm việc tại khu vực khai quật đầu tiên (khu A), để chờ xử lý các vật cản trên mặt đất trước khi mở rộng diện tích khai quật./.

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và nâng cao năng lực giám định ADN Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác quy tập hài cốt liệt sỹ trên cơ sở chỉ tiêu đã được Bộ Quốc phòng phân bổ.