Đề nghị 21 địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 38/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các Bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường,

Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ) và ủy ban nhân dân 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, đề nghị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), chiều 4/8 vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13 giờ ngày 4/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 05-10km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông; 13 giờ 5/8 di chuyển hướng Đông Đông Nam, khoảng 10km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 4/8, vùng biển từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Lâm Đồng, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới được dự báo từ vĩ tuyến 16,0-18,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo; tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương nêu trên sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.

Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện trên Biển Đông, dự báo ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Bắc Biển Đông và các tỉnh phía Bắc Việt Nam, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.