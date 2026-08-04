Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 4/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển chậm theo hướng Đông với sức gió mạnh cấp 6, giật 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, khoảng 10 km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều và đêm 4/8, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 4/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang từ 5-10mm, có nơi trên 20mm; Thái Nguyên, Cao Bằng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Phú Thọ từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Khổng Lào, Lê Lợi, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Tân Uyên; Bản Bo, Bình Lư, Bum Tở, Dào San, Khun Há, Mù Cả, Mường Khoa, Mường Mô, Mường Tè, Mường Than, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Pa Ủ, Pắc Ta, Tà Tổng, Thu Lũm, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Nà Tấu, Quài Tở; Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Nhé, Mường Pồn, Mường Toong, Na Sang, Nậm Kè,Mường Lay, Pú Nhung, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Thanh Yên.

Đối với tỉnh Sơn La có các xã, phường: Chiềng Sung, Kim Bon, Tà Hộc, Tân Phong, Yên Sơn; Chiềng Khương, Chiềng Lao, Chiềng Mung, Mường Bang, Mường Bú, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường La, Nậm Lầu, P. Chiềng An, Phiêng Pằn, Thuận Châu.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm các xã, phường: Sơn Lương; An Bình, An Nghĩa, Cẩm Khê, Cao Dương, Cao Phong, Chân Mộng, Chí Đám, Đà Bắc, Đại Đồng, Đoan Hùng, Dũng Tiến, Hiền Lương, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tây Cốc, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị.

Các xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm; Lâm Thượng, Mường Lai, Phúc Lợi; Bảo Yên, Khánh Hòa, Lục Yên, Mậu A, Phúc Khánh, Tân Lĩnh; Bắc Hà, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bát Xát, Cảm Nhân, Cao Sơn, Chấn Thịnh, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Đông Cuông, Dương Quỳ, Khánh Yên, Lùng Phình, Minh Lương, Mường Khương, Nậm Chày, Nậm Xé, Pha Long, Phình Hồ, Quy Mông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tân Hợp, Trạm Tấu, Trịnh Tường, Võ Lao.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Xuân Giang; Cao Bồ, Du Già, Minh Sơn, Ngọc Đường, Thắng Mố, Yên Minh; Bắc Mê, Bạch Ngọc, Bằng Lang, Cán Tỷ, Đồng Tâm, Đồng Yên, Đường Thượng, Hàm Yên, Khuôn Lùng, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Nghĩa Thuận, Hà Giang 1, Phố Bảng, Phù Lưu, Quản Bạ, Sà Phìn.

Tại tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Bạch Thông, Bằng Thành, Chợ Đồn, Chợ Mới, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Đức Lương, Hợp Thành, Kim Phượng, La Hiên, Lam Vỹ, Nam Hòa, Nghĩa Tá, Bách Quang, Gia Sàng, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Quyết Thắng, Tích Lương, Phong Quang, Phú Lương, Phượng Tiến, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lăng, Võ Nhai, Vô Tranh, Yên Bình, Yên Phong, Yên Trạch.

Ngoài ra, tỉnh Cao Bằng có các xã, phường: Quảng Lâm; Cần Yên, Hạnh Phúc, Kim Đồng, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Quang Hán, Quang Trung, Sơn Lộ, Thanh Long, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trường Hà, Yên Thổ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ ngày 3/8 đến 14 giờ ngày 4/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Cuổi4 137,6mm, Nậm Cần 130,4mm (Lai Châu); Nà Tấu3 121,8mm (Điện Biên); Bắc Phong 112mm (Sơn La); Mỹ Lương 94,6mm (Phú Thọ); Lũng Hà 169,8mm (Lào Cai); Xuân Giang1 là 172,8mm (Tuyên Quang); Thạch Lâm 105mm (Cao Bằng);...

Từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 4/8, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Bình Văn 33,8mm, Văn Lang 23mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An dự báo kéo dài, nguy cơ lũ quét gia tăng Đợt mưa dông tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và dông lốc nguy hiểm.

​