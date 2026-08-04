Bộ Xây dựng lên tiếng về việc điều chỉnh hợp đồng trước biến động giá lớn

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri thành phố Hải Phòng liên quan đến kiến nghị ban hành hướng dẫn xử lý hợp đồng xây dựng trong trường hợp biến động giá lớn và điều chỉnh chính sách thuế, phí và các công cụ quản lý giá đối với các vật liệu xây dựng thiết yếu.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 210/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026).

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 84 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và Điều 18 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP đã có quy định cụ thể về quản lý, thực hiện hợp đồng xây dựng trong trường hợp bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi cơ bản, trường hợp biến động giá bất thường, vượt khả năng dự báo của các bên tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Theo đó, các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng xây dựng trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn cảnh thực hiện hợp đồng xây dựng thay đổi cơ bản theo quy định tại Điều 13 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15.

Trong trường hợp này, đối với dự án đầu tư công, dự án đối tác công-tư (PPP), việc sửa đổi hợp đồng xây dựng có thể bao gồm sửa đổi về loại hợp đồng, hình thức giá hợp đồng, phương pháp điều chỉnh giá, nguồn dữ liệu để điều chỉnh giá hợp đồng và các nội dung khác có liên quan theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 84 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15.

Trường hợp xảy ra biến động giá bất thường, vượt quá khả năng dự báo của các bên tại thời điểm giao kết hợp đồng, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện hợp đồng đã giao kết, căn cứ tính chất, nội dung công việc và điều kiện cụ thể của hợp đồng, các bên phải thực hiện phân tích, đánh giá tác động của biến động giá so với thời điểm giao kết hợp đồng, thiệt hại của mỗi bên trong trường hợp tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt hợp đồng và đối chiếu với các quy định về bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hoạt động xây dựng để làm cơ sở xem xét, quyết định sửa đổi hợp đồng theo quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa các bên.

Về việc rà soát, điều chỉnh chính sách thuế, phí và các công cụ quản lý giá đối với các vật liệu xây dựng thiết yếu nhằm góp phần bình ổn thị trường, giảm áp lực chi phí đầu vào, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng giá vật liệu xây dựng không thuộc danh mục Nhà nước định giá, bình ổn giá theo quy định của Luật Giá số 16/2023/QH15. Các nội dung liên quan đến chính sách thuế, phí và công cụ quản lý giá thực hiện theo quy định pháp luật về tài chính.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giá vật liệu xây dựng được khảo sát, thu thập để phục vụ việc công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ tại địa phương.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã báo cáo, tham mưu Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ về công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu tới giá vật liệu xây dựng và chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng; chủ động theo dõi, dự báo diễn biến giá vật liệu xây dựng; sát sao trong việc rà soát, kiểm soát, kịp thời có giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia./.

Xử lý kịp thời tình trạng “găm hàng,” “thao túng” giá vật liệu xây dựng Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, giá công bố của một số loại vật liệu xây dựng (như cát, đá xây dựng,...) chưa phản ánh đúng diễn biến trên thị trường trong thời gian qua.