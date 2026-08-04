Chuẩn bị khởi công tuyến đường gom đầu tiên của dự án Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh

Gói thầu xây dựng đường gom, đoạn Km52+500 - Km57+630 thuộc Dự án thành phần 1-4 của Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được khởi công ngày 28/8/2026, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng các hạng mục đầu tiên của dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo ông Trần Thiên Trúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, đến nay công tác chuẩn bị triển khai gói thầu xây dựng đường gom đã cơ bản hoàn tất.

Ban Quản lý dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và dự toán gói thầu số 11; hiện đang tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công theo kế hoạch vào ngày 28/8/2026.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc Dự án thành phần 1-4 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh), được triển khai theo hình thức đầu tư công.

Cùng với việc chuẩn bị thi công đường gom, tỉnh đang đẩy nhanh các hạng mục phục vụ dự án, trong đó tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, đến nay, tỉnh đã chi trả bồi thường cho 4.132/5.212 trường hợp, đạt 79,28%; diện tích đã thực hiện đạt 594,4/680,08 ha, tương đương 87,4%; tổng kinh phí đã chi trả đạt 9.441,07/11.840,42 tỷ đồng, đạt 79,74%.

Song song đó, công tác xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án cũng đang được triển khai đồng bộ; trong đó, Khu tái định cư xã Hòa Khánh đã khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027; các khu tái định cư tại xã Bến Lức, Đức Huệ, Mỹ Lộc, Rạch Kiến và Tân Tập dự kiến khởi công trong tháng 8/2026.

Theo ông Trần Thiên Trúc, song song với việc triển khai Dự án thành phần 1-4, tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để triển khai hai dự án thành phần xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), gồm Dự án thành phần 2-4 (đoạn từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương) và Dự án thành phần 2-5 (đoạn từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến Cảng Hiệp Phước), dự kiến khởi công trong năm 2026 theo kế hoạch.

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025.

Toàn tuyến dài khoảng 159,31 km, chia thành 10 dự án thành phần, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 120.413 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2029.

Đoạn tuyến do tỉnh Tây Ninh làm cơ quan chủ quản dài khoảng 78,3 km, trong đó 74,5 km qua địa bàn tỉnh và 3,8 km qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba dự án thành phần do tỉnh phụ trách có tổng mức đầu tư khoảng 68.270 tỷ đồng, gồm 39.556 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương 29.668 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 9.888 tỷ đồng) và 28.714 tỷ đồng vốn nhà đầu tư huy động.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai hiện nay là bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công, nhất là cát san lấp, đất đắp và đá.

Nhu cầu vật liệu của dự án rất lớn, trong khi nguồn cung hiện còn hạn chế, một số mỏ vật liệu đang khai thác chưa đáp ứng được công suất, thủ tục nâng công suất hoặc gia hạn khai thác cần thêm thời gian thực hiện.

Việc thiếu hụt nguồn vật liệu, đặc biệt là cát san lấp, có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công khi các hạng mục bước vào giai đoạn triển khai đồng loạt.

Ban Quản lý dự án kiến nghị các cơ quan chức năng, nhất là Bộ Xây dựng, phối hợp với các địa phương có nguồn vật liệu tiếp tục hỗ trợ nâng công suất, gia hạn khai thác các mỏ đang hoạt động, tháo gỡ các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Trong quá trình triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng được tỉnh Tây Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định tiến độ thực hiện các hạng mục xây dựng.

Để tập trung hoàn thành nhiệm vụ này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “90 ngày đêm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh.”

Ông Lê Văn Hẳn yêu cầu các đơn vị liên quan phải bám sát tiến độ, chủ động phối hợp, tập trung xử lý từng khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; nhất là các trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ để đẩy nhanh chi trả, bàn giao mặt bằng.

Các địa phương cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận để hoàn thành giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, phục vụ triển khai dự án đúng tiến độ./.

Nhiều phương án hoàn thiện cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đưa ra 5 phương án (ngoài phương án đã trình trước đó) để đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến dự án thành phần 1A lên 8 làn xe cao tốc (cả phần cầu Nhơn Trạch và phần đường).