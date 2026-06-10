Nhiều phương án hoàn thiện cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) vừa đề xuất thêm nhiều phương án đầu tư hoàn chỉnh dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư tăng thêm từ khoảng 2.731 tỷ đồng đến hơn 8.000 tỷ đồng.

Các phương án được nghiên cứu nhằm đồng bộ với quy hoạch hoàn chỉnh tuyến Vành đai 3, đáp ứng nhu cầu giao thông dài hạn và định hướng phát triển không gian đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai.

Trước đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã trình Bộ Xây dựng hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án thành phần 1A, bổ sung một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 19,75m, đường dẫn đầu cầu và bổ sung hệ thống ITS, ETC, trạm kiểm tra tải trọng xe. Tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 2.731 tỷ đồng. Tổ chức giao thông qua cầu Nhơn Trạch bố trí 6 làn xe cao tốc và 2 làn xe hỗn hợp.

Trên cơ sở quy hoạch hoàn chỉnh và tiến trình đầu tư các dự án thành phần khác thuộc đường Vành đai 3, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất thêm các phương án đầu tư dự án thành phần 1A nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch được duyệt và thống nhất về thời điểm triển khai với các dự án liên quan.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đưa ra 5 phương án (ngoài phương án đã trình trước đó) để đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến dự án thành phần 1A lên 8 làn xe cao tốc (cả phần cầu Nhơn Trạch và phần đường). Các phương án này đều hướng đến tổ chức giao thông qua cầu Nhơn Trạch với 8 làn xe cao tốc, 4 làn xe hỗn hợp và 2 làn xe máy.

Các phương án khác nhau chủ yếu ở quy mô bổ sung cầu Nhơn Trạch 2 và hệ thống cầu song hành hoặc phương án bố trí tuyến đường sắt đô thị. Tổng mức đầu tư tăng thêm dao động từ khoảng 5.602 tỷ đồng đến 8.087 tỷ đồng.

Phương án có chi phí thấp nhất là xây dựng một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 42m (kết hợp cầu cao tốc và song hành), với tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 5.602 tỷ đồng. Phương án có chi phí cao nhất là xây dựng cầu song hành rộng 33m kết hợp bố trí tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm-Long Thành đi giữa cầu, với tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 8.087 tỷ đồng.

Ba phương án còn lại gồm: bổ sung cầu Nhơn Trạch 2 rộng 19,75m và hai cầu song hành mỗi cầu rộng 14,25m, vốn đầu tư tăng thêm khoảng 6.102 tỷ đồng; bổ sung cầu Nhơn Trạch 2 rộng 31m và một cầu song hành rộng 14,25m, vốn đầu tư tăng thêm khoảng 5.744 tỷ đồng; bổ sung cầu Nhơn Trạch 2 rộng 19,75m và một cầu song hành (đường đôi) rộng 22,5m, vốn đầu tư tăng thêm khoảng 5.633 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, các phương án đầu tư hoàn chỉnh dự án thành phần 1A trên có liên quan trực tiếp đến thời điểm đầu tư, phạm vi đầu tư của các dự án thành phần khác của đường Vành đai 3 và các dự án lân cận.

Việc lựa chọn phương án đầu tư cũng liên quan đến quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển hệ thống giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai.

Do đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất tổ chức cuộc họp với các địa phương, chủ đầu tư các dự án thành phần, dự án lân cận để trao đổi, thống nhất phương án đầu tư hoàn chỉnh dự án thành phần 1A theo quy hoạch./.

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