Nghị quyết 10-NQ/TW: Vốn FDI thế hệ mới “rót” mạnh vào Đồng Nai

Thống kê thành phố Đồng Nai nhận định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới đang “rót” mạnh vào Đồng Nai, cho thấy môi trường đầu tư của thành phố Đồng Nai tiếp tục được cải thiện và các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics…

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, 7 tháng năm 2026, thành phố thu hút vốn FDI đạt 1,57 tỷ USD; trong đó có hơn 50 dự án đầu tư mới và gần 70 dự án tăng vốn.

Trong số các dự án FDI đầu tư vào Đồng Nai trong 7 tháng, phần lớn là những dự án công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng cao… theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong số hơn 50 dự án đầu tư mới, có 3 dự án FDI đến từ Hà Lan với vốn đầu tư 326,1 triệu USD, dẫn đầu các quốc gia, vùng lãnh thổ về vốn đầu tư vào các khu công nghiệp Đồng Nai từ đầu năm 2026 đến nay.

Ngoài ra, có 8 dự án có vốn đầu tư Singapore với tổng số vốn 205,7 triệu USD; 2 dự án Hàn Quốc 34,7 triệu USD… Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai cho biết, trong số các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, có 14 dự án mới thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ với vốn đầu tư đăng ký là 428 triệu USD.

Các dự án thu hút mới chủ yếu thuộc các ngành sản xuất linh kiện điện, điện tử; cơ khí chế tạo; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm từ nhựa, kim loại đúc sẵn, sản xuất cơ khí,…“Không có dự án thuộc danh mục ngành nghề có yếu tố gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động; đảm bảo các tiêu chí về công nghệ tiên tiến; phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của thành phố,” Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai cho biết, đồng thời khẳng định từ nhiều năm nay, chính quyền Đồng Nai luôn kiên trì thực hiện thu hút vốn FDI có chọn lọc, ưu tiên lựa chọn các dự án công nghệ cao, công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ với mục tiêu hướng đến phát triển bền vững, góp phần tăng trưởng ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn và tăng thu ngân sách.

Ông Phạm Việt Phương - Phó Trưởng Ban phụ trách, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện nay toàn thành phố Đồng Nai có 44 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút 1.952 dự án FDI đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký 38,18 tỷ USD (trong đó vốn thực hiện trên 28,6 tỷ USD); bên cạnh còn có 847 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 175.000 tỷ đồng.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ đứng đầu về tổng vốn đầu tư đăng ký vào các các khu công nghiệp Đồng Nai gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Singapore....Theo ông Phạm Việt Phương, thành phố Đồng Nai hiện đang tập trung phát triển 3 khu chức năng trọng điểm nhằm thu hút những dự án đầu tư chiến lược gồm: Khu Công nghệ số Long Thành, diện tích 119 ha, định hình sẽ là trung tâm sản xuất chip, AI, R&D; Khu đổi mới sáng tạo Bình An, diện tích 300 ha, sẽ là không gian startup, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ; và Khu Khoa học công nghệ Đồng Xoài, diện tích 200 ha, định hình phát triển về liên kết đào tạo-nghiên cứu-sản xuất.

“Ba khu chức năng này sẽ tạo thành hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm R&D, đến thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao của thành phố Đồng Nai,” ông Phạm Việt Phương nhận định./.

Đồng Nai giải ngân vốn FDI gần 1,4 tỷ USD Đồng Nai thu hút gần 2,2 tỷ USD vốn FDI mới, giải ngân gần 1,4 tỷ USD, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm 2025.

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