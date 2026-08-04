Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á có thể tăng trưởng 6% trong năm 2026

Ngày 3/8, Ủy ban Ổn định Hệ thống Tài chính Indonesia (KSSK) dự báo nền kinh tế Indonesia có thể tăng trưởng trong khoảng 5,6-6% trong năm 2026, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tài khóa và tiền tệ, các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ cùng tình hình tài chính công tích cực.

Phát biểu tại họp báo cùng ngày ở Jakarta, Bộ trưởng Tài chính kiêm Chủ tịch KSSK Purbaya Yudhi Sadewa cho biết tăng trưởng kinh tế Indonesia trong quý 2/2026 có thể giảm nhẹ so với quý 1, ước đạt khoảng 5,4%.

Nguyên nhân chủ yếu do những bất ổn từ bên ngoài gia tăng, trong đó có căng thẳng tại Trung Đông và giá dầu thế giới tăng cao, cùng với quá trình điều chỉnh chính sách tài khóa nhằm duy trì tính bền vững của ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Indonesia bày tỏ tin tưởng nền kinh tế sẽ phục hồi đà tăng trưởng trong nửa cuối năm nhờ sự phối hợp chính sách chặt chẽ với Ngân hàng Indonesia (BI), việc đẩy nhanh giải ngân ngân sách và triển khai các biện pháp hỗ trợ có trọng tâm.

Để kích thích nhu cầu trong nước, Chính phủ Indonesia dự kiến sớm công bố gói ưu đãi mới dành cho xe điện và xe máy điện.

Triển vọng tăng trưởng cũng được hỗ trợ bởi kết quả thực hiện ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng chi ngân sách của Indonesia tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.656.000 tỷ rupiah, tương đương khoảng 92,1 tỷ USD.

Trong khi đó, tổng thu ngân sách tăng 21,4% so với cùng kỳ, đạt khoảng 81,2 tỷ USD. Trong đó, thu thuế tăng khoảng 57,6 tỷ USD, nhờ hoạt động kinh tế cải thiện và việc triển khai hệ thống quản lý thuế điện tử Coretax.

Đến cuối quý 2/2026, tổng nguồn vốn ngân sách của Indonesia đạt tương đương khoảng 25,15 tỷ USD, tăng 59,4% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ Indonesia cho biết nguồn vốn này được quản lý thông qua việc điều hành nợ thận trọng, tối ưu hóa dự trữ tiền mặt và theo dõi chặt chẽ diễn biến trên thị trường tài chính.

Bộ trưởng Purbaya nhận định việc đẩy nhanh chi tiêu công, cải thiện môi trường đầu tư và duy trì thanh khoản trong hệ thống tài chính trong nửa cuối năm sẽ tạo thêm động lực để Indonesia đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm./.

Việt Nam-Indonesia khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế đa lĩnh vực Chính phủ hai nước đang thực hiện các mục tiêu như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, qua đó tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hai bên tranh thủ thúc đẩy hợp tác.