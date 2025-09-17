EU và Indonesia đạt thỏa thuận thương mại tự do

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Liên minh châu Âu (EU) và Indonesia đã hoàn tất thỏa thuận thương mại, dự kiến được ký vào ngày 23/9 tới.

Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic sẽ trực tiếp tới Indonesia để ký văn kiện này.

Theo thỏa thuận, khoảng 80% hàng xuất khẩu của Indonesia sang EU sẽ được xóa bỏ thuế trong vòng 1-2 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Đây là bước tiến quan trọng sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng 7 thông báo hai bên đã đạt “thỏa thuận chính trị” về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA).

Báo Financial Times cho biết các biện pháp áp thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua đã góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa EU và Indonesia.

Hiện Văn phòng Thương mại EU và Bộ Ngoại giao Indonesia chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này./.

Indonesia có thể mất hàng tỷ USD nếu chậm trễ ký hiệp định thương mại với EU Chủ tịch Hiệp hội các nhà tuyển dụng Indonesia (Apindo) cho biết nếu không có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Indonesia-EU (CEPA), Indonesia có thể mất 1,6 tỷ USD xuất khẩu sang EU.